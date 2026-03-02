岩井姉妹に“めんそ〜れ！” 国内女子開幕戦の空港式典で3連覇かかる千怜は「自分にしか味わえない光栄なこと」

岩井姉妹に“めんそ〜れ！” 国内女子開幕戦の空港式典で3連覇かかる千怜は「自分にしか味わえない光栄なこと」