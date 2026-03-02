可動域＆捻転力アップに「使い捨てカイロ」が大活躍? スイングの悪化を防ぐ3つの貼り場所とは？
冬ゴルフでお世話になった人も多いであろう「使い捨てカイロ」。単なる寒さ対策グッズだと侮るなかれ。実は捻転力を向上させ、スイングの不調を防ぐことができるのだ。とはいえ、適当に貼っては意味がない。スイングの悪化を守るとっておきの貼り場所がある。
【写真】トイレが近い人はどこに貼るといい？ 悩み別「カイロ貼り位置」
「カイロは手軽に体を温められる、非常に優れた温熱アイテム。ただし、温めるためだけに使うのは、もったいないです」と話すのは、「カイロを貼るだけ健康法」を提唱する理学療法士の山内義弘さん。ゴルフのパフォーマンス向上にも関係するというが、どんな効果が期待できるのだろうか。「体は寒いと感じると、筋肉を収縮させたり、震わせたりすることで熱を生み出そうとします。上半身は肩がすくみやすく、下半身は貧乏ゆすりをするなどして熱を作ろうとする。これでは、リラックスしてスイングに臨むことはできません」寒さの影響は指先にも及ぶ。「冷えて指先の末梢神経が鈍くなると、足下の傾斜などの情報を感じ取る力が低下します。また、脳からの指令を指先に伝える運動神経の働きも鈍くなるため、繊細なタッチが出しにくくなる。脳と指先の“情報の行き来”の両方向に悪影響が及ぶのです」対策を怠れば、動きや感覚が奪われ、スイングやパッティングの質は下がる一方だ。そうならないためにも「使い捨てカイロ」を効果的な場所に貼ることが重要になる。そんなスイングの悪化を防ぐ3大ポイントが、肩・背中・外モモ。「肩のリラックス」「股関節の可動域キープ」「胸の回旋」を守ることが重要だ。【1】肩甲骨外側冷えから力んですくみ上がった肩を下げるには、肩周りを温めるのが最適。なおかつ、カイロのわずかな重さが、トップから腕をストンと下ろすのに役立ってくれる。力み知らずのスイングが手に入る。◇貼り方肩甲骨上部にある肩に向かって伸びる出っぱり「肩甲棘（けんこうきょく）に引っかけるように、ヨコ向きに貼る。
【2】大転子「大転子」とは、太モモのつけ根にある、外側に出っ張った骨のこと。尻や裏モモ、前モモなど股関節周りの主だった筋肉は大転子を経由するため、温めると股関節の動きがスムーズに。下半身をいつもどおりに動かして飛距離のロスを防ごう。◇貼り方腰骨のやや下、尻側にある出っぱりが大転子。この出っぱりを覆うようにタテ向きに貼る。
【3】胸椎頸椎（首）、胸椎（胸）、腰椎（腰）で構成される背骨の中で、体の回旋を担当しているのが胸椎。温めることで体を回しやすくなる。ちなみに左右の肩甲骨の間には、「褐色脂肪細胞」が多く、温めると自力で体を温める効果が薄れるので、貼るのは避けよう。◇貼り方高さは肩甲骨の下あたり。背骨に沿うようにタテ向きに貼る。
【解説】山内義弘さんやまうち・よしひろ／理学療法士。AKA専門病院で修行し、その技術を発展させた山内流を開発。講演活動やYouTubeチャンネル「 腰痛・肩こり駆け込み寺【 山内義弘】」（登録者数180万人超え）の配信などを通じて、そのテクニックを広めている。『体の不調が整う! カイロを貼るだけ健康法』（宝島社）など著書多数。◇ ◇ ◇ヘッドスピードがアップ！→関連記事で【飛距離アップに直結する肩甲骨周りの柔軟性が復活 「弓のポーズ」で腕と体が同調したスイングに！】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真5枚】腕と体が同調してヘッドスピードアップ！ 胸と足を上げた「弓のポーズ」が効果大
「まだかな〜」がミスの元！ “待ちチョロ”回避はゴルフプレー以外をするのが正解だった
ブレないスイング「軸」は根を張るイメージで作る！ “足裏感覚”の覚醒がゴルフ上達の近道
タテに上げてフォローでフェースが上を向く！ 最強・佐久間朱莉の曲がらないスイング
岩井千怜の新スイングは、よりフラットな軌道に進化！ 左肩をダウンでストンと落とすのが真似るコツ
【写真】トイレが近い人はどこに貼るといい？ 悩み別「カイロ貼り位置」
「カイロは手軽に体を温められる、非常に優れた温熱アイテム。ただし、温めるためだけに使うのは、もったいないです」と話すのは、「カイロを貼るだけ健康法」を提唱する理学療法士の山内義弘さん。ゴルフのパフォーマンス向上にも関係するというが、どんな効果が期待できるのだろうか。「体は寒いと感じると、筋肉を収縮させたり、震わせたりすることで熱を生み出そうとします。上半身は肩がすくみやすく、下半身は貧乏ゆすりをするなどして熱を作ろうとする。これでは、リラックスしてスイングに臨むことはできません」寒さの影響は指先にも及ぶ。「冷えて指先の末梢神経が鈍くなると、足下の傾斜などの情報を感じ取る力が低下します。また、脳からの指令を指先に伝える運動神経の働きも鈍くなるため、繊細なタッチが出しにくくなる。脳と指先の“情報の行き来”の両方向に悪影響が及ぶのです」対策を怠れば、動きや感覚が奪われ、スイングやパッティングの質は下がる一方だ。そうならないためにも「使い捨てカイロ」を効果的な場所に貼ることが重要になる。そんなスイングの悪化を防ぐ3大ポイントが、肩・背中・外モモ。「肩のリラックス」「股関節の可動域キープ」「胸の回旋」を守ることが重要だ。【1】肩甲骨外側冷えから力んですくみ上がった肩を下げるには、肩周りを温めるのが最適。なおかつ、カイロのわずかな重さが、トップから腕をストンと下ろすのに役立ってくれる。力み知らずのスイングが手に入る。◇貼り方肩甲骨上部にある肩に向かって伸びる出っぱり「肩甲棘（けんこうきょく）に引っかけるように、ヨコ向きに貼る。
【2】大転子「大転子」とは、太モモのつけ根にある、外側に出っ張った骨のこと。尻や裏モモ、前モモなど股関節周りの主だった筋肉は大転子を経由するため、温めると股関節の動きがスムーズに。下半身をいつもどおりに動かして飛距離のロスを防ごう。◇貼り方腰骨のやや下、尻側にある出っぱりが大転子。この出っぱりを覆うようにタテ向きに貼る。
【3】胸椎頸椎（首）、胸椎（胸）、腰椎（腰）で構成される背骨の中で、体の回旋を担当しているのが胸椎。温めることで体を回しやすくなる。ちなみに左右の肩甲骨の間には、「褐色脂肪細胞」が多く、温めると自力で体を温める効果が薄れるので、貼るのは避けよう。◇貼り方高さは肩甲骨の下あたり。背骨に沿うようにタテ向きに貼る。
【解説】山内義弘さんやまうち・よしひろ／理学療法士。AKA専門病院で修行し、その技術を発展させた山内流を開発。講演活動やYouTubeチャンネル「 腰痛・肩こり駆け込み寺【 山内義弘】」（登録者数180万人超え）の配信などを通じて、そのテクニックを広めている。『体の不調が整う! カイロを貼るだけ健康法』（宝島社）など著書多数。◇ ◇ ◇ヘッドスピードがアップ！→関連記事で【飛距離アップに直結する肩甲骨周りの柔軟性が復活 「弓のポーズ」で腕と体が同調したスイングに！】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真5枚】腕と体が同調してヘッドスピードアップ！ 胸と足を上げた「弓のポーズ」が効果大
「まだかな〜」がミスの元！ “待ちチョロ”回避はゴルフプレー以外をするのが正解だった
ブレないスイング「軸」は根を張るイメージで作る！ “足裏感覚”の覚醒がゴルフ上達の近道
タテに上げてフォローでフェースが上を向く！ 最強・佐久間朱莉の曲がらないスイング
岩井千怜の新スイングは、よりフラットな軌道に進化！ 左肩をダウンでストンと落とすのが真似るコツ