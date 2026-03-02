“ハマの番長”三浦大輔、息子とゴルフ満喫 親子の近影ショットに反響「かっこいい」「息子さん、かなりガタイ良くなりましたよね？」
“ハマの番長”こと横浜DeNAベイスターズ前監督で今年より球団アンバサダーに就任した三浦大輔（52）が1日、自身のインスタグラムを更新。「息子とゴルフ！」とつづり、富士山を背景に親子2ショットを公開した。
【写真】「素敵な親子にキレイな富士山」富士山をバックに息子との写真を撮影する三浦大輔
三浦は「久しぶりに息子とゴルフ！ヨ・ロ・シ・ク!!」とコメントし、ゴルフウェアをビシッと決めたショットをアップ。富士山が描き出す圧倒的なパノラマが広がり、同じく写真に写った息子と仲むつまじく親子時間を楽しむ様子が伝わってくる。
堂々としたたたずまいの写真に、コメント欄には「かっこいい」「息子さん、かなりガタイ良くなりましたよね？」「素敵な親子にキレイな富士山」「兄弟みたいです」「息子さんとゴルフなんて最高ですね！」などと、大きく成長している息子に反響が集まっていた。
