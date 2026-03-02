AKB48高橋彩音「どうしてこれで隠しているの？」 大胆“フルーツブラ”ショットの理由明かす
AKB48の“ベビーフェイスなお姉さん”として知られる高橋彩音（高＝はしごだか）が2日、都内で初写真集『ひとり姉妹』発売記念会見を開催した。
【全身ショット】会見ですらり美脚を大胆披露した高橋彩音
東京湾を臨む都心のスタジオと日本屈指の美しいビーチが広がる宮古島を舞台に、高橋が日常と非日常をめぐるファンタジックな一冊となっている。宮古島では全日晴天に恵まれた最高のロケーションで、伝統的な古民家からさとうきび畑、ハイソなヴィラにまぶしすぎるビーチ、なかなか踏み入ることのできない秘境ポイントまで、まさに絶景に次ぐ絶景の中で、貴重な水着ショットを披露。さらに本人初となるランジェリーシーンにも挑戦した。
最初に聞いたときは「本当じゃないと思っていて、信じていなかった」という高橋。「スケジュールがちゃんと来た時に、本当に撮るんだと思って。まさか自分が出せるとは思わなかったので、待ってくれていたファンの方に応えることができてうれしかったです」と笑顔を浮かべた。
みんなのリアクション動画を撮影したそうだが、「彩音ちゃん、こんなに脱いじゃったの？って言われました（笑）」と赤裸々に明かし、「どうしてこれで隠しているの？」と言われたという、本物の食べられるフルーツで胸元を隠した“フルーツブラ”ショットを紹介。
フルーツの持ち方や居場所をみんなで試行錯誤して撮影したそう。「ぬいぐるみやお花で隠すのはよく見るんですけど、人と違うことがしたいと思って。宮古島ということで、フルーツどうですか？と提案させていただきました。右がバナナとオレンジで、左がマンゴーとパパイアで隠しています（笑）」といい、「最初はスイカでいこうとしたんですけど、なかったんです。でも最終的にカラフルなフルーツでやってよかったです。かわいくなりました」と裏側を明かした。
このほかにも大胆な写真に挑戦した理由について聞くと「自分の人生の中ですごく大事な写真集になると思うので、写真集だったらいろいろ挑戦してみようと思えました。写真集ならではのカットがたくさんあると思います！」とアピールした。
