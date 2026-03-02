◇強化試合 侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日 京セラＤ）

5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う侍ジャパンは2日、京セラドームでオリックスと強化試合に臨む。試合に先立って井端監督が会見を行い先発メンバーを発表。岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）は、コンディション面を考慮されには名を連ねなかった。

試合前に行われた会見で井端監督は「やっと本番が近づいた」と表情を引き締め、この日のオリックス戦の打順を発表。「一応今日明日と試せるので、この並びでコーチと話し合って決めた。微調整が必要ならしていく」と説明し、この日チームに合流した岡本和真に関しては「昨日の夕方から夜にかけて帰国したので、コンディションを整えるために練習だけですね」と明かした。

この日からメジャー組の実戦出場が可能に。山本由伸、岡本を含めた30戦士が球場入り。ついに全メンバーが集結した。コンディション面で岡本はスタメンに入らなかったが、超豪華布陣となった侍打線。1番起用の近藤については「日本ではかなり出塁率が高い選手。自チームではクリーンアップを打っていて、ランナーを還す。頼もしいバッターが1番を打つ」と語った。

2日、オリックス戦の先発オーダーは以下の通り。

1番 近藤 健介

2番 大谷 翔平

3番 鈴木 誠也

4番 村上 宗隆

5番 吉田 正尚

6番 佐藤 輝明

7番 牧 秀悟

8番 源田 壮亮

9番 坂本誠志郎

投手 菊池 雄星