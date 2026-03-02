スポニチ

　◇強化試合　侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日　京セラＤ）

　5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う侍ジャパンは2日、京セラドームでオリックスと強化試合に臨む。試合に先立って井端監督が会見を行い先発メンバーを発表。岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）は、コンディション面を考慮されには名を連ねなかった。

　試合前に行われた会見で井端監督は「やっと本番が近づいた」と表情を引き締め、この日のオリックス戦の打順を発表。「一応今日明日と試せるので、この並びでコーチと話し合って決めた。微調整が必要ならしていく」と説明し、この日チームに合流した岡本和真に関しては「昨日の夕方から夜にかけて帰国したので、コンディションを整えるために練習だけですね」と明かした。

　この日からメジャー組の実戦出場が可能に。山本由伸、岡本を含めた30戦士が球場入り。ついに全メンバーが集結した。コンディション面で岡本はスタメンに入らなかったが、超豪華布陣となった侍打線。1番起用の近藤については「日本ではかなり出塁率が高い選手。自チームではクリーンアップを打っていて、ランナーを還す。頼もしいバッターが1番を打つ」と語った。

　2日、オリックス戦の先発オーダーは以下の通り。

1番　近藤　健介

2番　大谷　翔平

3番　鈴木　誠也

4番　村上　宗隆

5番　吉田　正尚

6番　佐藤　輝明

7番　牧　　秀悟

8番　源田　壮亮

9番　坂本誠志郎

投手　菊池　雄星