“学歴詐称疑惑”がきっかけで、静岡･伊東市政に混乱をもたらした田久保真紀前市長。先週2月27日･金曜日、地方自治法違反の疑いで静岡地検に書類送検されました。



（伊藤 薫平 キャスター）

「前市長の書類送検に伊東市民はどのように思っているのでしょうか」



（伊東市民）

「疑惑のことをすべてはっきりしてもらいたい」



（伊東市民）

「責任は感じてほしい、市民に対して」





これまで伊東市では、学歴詐称疑惑を発端に、田久保前市長が議会を解散して市議選が行われたほか、その後の市長選も合わせると、約1億円の選挙費用が発生しました。杉本市長は書類送検について….。（伊東市 杉本 憲也 市長）「検察の捜査の行方、起訴されるかされないか含めフェーズが変わっていくが、結果として有罪になれば退職金の支払いも留保になっているので、そのまま支払わないことになる。損害賠償の請求の対象になりうるような事情が裁判の結果としてあれば、市として公金の使われ方の問題になるため請求手続きに入る」仮に有罪になった場合、損害賠償もありうるという考えを示しました。今後の捜査の行方が注目される学歴詐称疑惑。（投書内容）『東洋大学卒ってなんだ。彼女は中退どころか、私は除籍であったと記憶している』2025年6月に、伊東市議宛てに届いた匿名の投書を皮切りに、就任早々、注目の的となりました。そして…。（田久保 真紀 前市長）「卒業は確認ができませんでした。除籍であるということが、その場 では判明がいたしました。窓口 に行ったが卒業証明書は取得することができませんでした」明らかになったのは「卒業」ではなく「除籍」であったこと。（田久保 真紀 前市長）「私が経歴を詐称しているというようなことは一切ございません」自身の潔白を訴えてきた田久保前市長。これまでに、公職選挙法違反の疑いや、有印私文書偽造・同行使の疑いなど複数の刑事告発を受けていて、警察は2月から任意の事情聴取を続けるほか、自宅の家宅捜索を行っていました。その聴取の中で、田久保前市長は。（田久保 真紀 前市長）『犯罪の成立を否認する』全ての容疑について否認。“卒業証書”とされる文書についても提出を拒否しています。そんな中…、先日明らかになったのが田久保氏が東洋大学在籍時に取得した「単位数」。当時、卒業に必要な132単位のうち、田久保氏が取得していたのは…68単位。卒業に必要な単位が半分ほど足りていなかったのです。また、除籍の理由は、5年目の学費未納が原因とみられるということです。しかし、これまでの会見では…。（田久保 真紀 前市長）Q.卒業したと勘違いしていた？「勘違いをしていたといわれると それは全く否定できない」“勘違いを否定できない”と説明する場面もありましたが。関係者は…。（関係者）「とても勘違いをしているような数字じゃない。本当に勘違いしていたのか？」東洋大学に通う学生は。（東洋大･4年生）「（単位を）把握していないって人は僕は聞いたことない」（東洋大･2年生）Q.68単位どう？「私はもう取ってる」「私も。大学2年生で、それくらいはとれるなーって」Q.田久保さんが卒業してたと思っていたと「不思議だなと」さらに、田久保前市長の母親は大学卒業の認識について。「卒業の時期になっても案内が来なかった。卒業していないと思っていた」という趣旨の話をしていたことがわかっています。（田久保 真紀 前市長）「（卒業証書について）報道であるようなチラ見せといった事実はありませんで。19.2秒ほど見ていただいたと記憶しています」百条委員会の「出頭拒否」や、「虚偽の証言」をした地方自治法違反の疑いで書類送検された田久保前市長。他にも、刑事告発をされる中、今回の容疑だけを書類送検した理由について若狭弁護士は。（元東京地検特捜部 副部長 若狭 勝 弁護士）「とりあえず書類送検することによって、今度は本格的に検察庁がこの田久保前市長の案件について関わり、それで法律解釈を検察庁から法務省の方に問い合わせると、そうしたことがより一層しやすくなるというような目的のもとで、まずは地方自治法違反で書類送検をしたということが1つは考えられると私は思っています」刑事告発を受理している他の事件についても捜査を進め、弁護士事務所に保管してある卒業証書の押収することを目指していると話します。（元東京地検特捜部 副部長 若狭 勝 弁護士）「弁護人になんか重要書類を預けてしまえば罪に問われないというような前例を残してはいけない、それを許してはいけないというような思いは捜査当局には相当強いものとしてあると思います。いずれにしても、その卒業証書なる文書を何らかの形で入手する、押収するということが非常に今の目下の操作上1番のハードルであり、それを乗り越えなければいけないということは確かだと思います」