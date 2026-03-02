◆ＷＢＣ強化試合 オリックス−日本（２日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日、「２０２６ ＷＢＣ 東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ」の強化試合・オリックス戦に「２番・ＤＨ」で出場する。メジャー組は規定上、２月中の壮行試合には出場できず、この日から実質出場が解禁。大谷の初陣に注目が集まる。

１番から近藤、大谷、鈴木、村上、吉田、佐藤輝、牧、源田、坂本の順。井端監督が重視する「大谷のあと」の３番には鈴木が、４番には村上が入る。井端監督は「コーチと十分話し合って決めた。微調整が必要なら本番に向けてしていきたい」と話した。前日夕方に帰国した岡本については、コンディション調整を優先して練習のみ参加する予定。

発表されたスタメンにＳＮＳは早くも大興奮の声が続々。「一番見たいスタメンではある」「なんやこの神スタメン」「メジャー組がスタメンに出て来ると急にイカついゴリラ打線」「豪華すぎて震えるｗ」「負ける要素がない」「ワクワク感はんぱない」などのコメントが上がっている。

侍ジャパンは日米通算１３７５発を誇るド迫力打線で、オリックスとの強化試合に臨む。

１（右）近藤

２（指）大谷

３（中）鈴木

４（一）村上

５（左）吉田

６（三）佐藤輝

７（二）牧

８（遊）源田

９（捕）坂本

（投）菊池