米中の戦闘機が黄海上で対峙する異例の事態が発生した。トランプ（Donald Trump）大統領は昨年、中国が台湾に侵攻すれば北京を空爆すると警告している。「ついに米国が中国の喉元に刀を突き付けた」と韓国観察者の鈴置高史氏は驚く。米国はイラン空爆も躊躇しなかった国である。

黄海上の挑発は異例

鈴置：朝鮮日報の「在韓米軍機、西海に出撃…防空識別地域で米中が対峙」（2月19日、韓国語版）によると、中韓の間の黄海――韓国語では西海（ソヘ）と言いますが、その上空で米中の戦闘機が対峙したのは2月18日でした。

韓国の烏山（オサン）空軍基地を飛び立った米空軍の10余機のF16が、黄海上の中韓の防空識別圏の中間地点まで進入。すると中国空軍機もスクランブル発進し、一時、米軍機と対峙した。ただ、両軍機とも相手の防空識別圏に入りはしなかった――といいます。

――米軍機がこれまでに中国領空に近い黄海上空を飛ぶことはありましたか？

鈴置：朝鮮日報は「異例」と評しています。米軍機が北朝鮮を威嚇するために朝鮮半島に沿って北上することはありますが、海上を飛ぶとしても半島の東側――日本海側でした。中国に配慮して、西側の海――黄海に入るのは遠慮していた感じです。

それは海軍も同様で、朝鮮戦争の休戦後に米海軍が黄海に本格的に進入したとは聞いたことがありません。ついに今回、米国は本気で中国を挑発し始めたな、と関係者は息をのんだのです。

TV朝鮮は、訓練としては異例なことにF16は実戦用ミサイルを搭載していた、とも報じました。「［独自］「『中国と対峙』の米F16、異例の西海『実弾出撃』…東海にはB52を4機投入」（2月20日、韓国語）です。

米爆撃機をエスコート？

なお、2月18日に在韓米空軍のF16が黄海に進入した際、グアムを発進した米空軍の戦略爆撃機B52が黄海の韓国側の防空識別圏に到来していた、との報道もあります。

中央日報の「『米戦略爆撃機合流』の在韓米軍、初の西海大規模空中訓練…対中牽制役割すでに拡大開始」（2月21日、日本語版）です。

小泉進次郎防衛相は2月19日、「2月16日と18日、航空自衛隊のF−15戦闘機とF―2戦闘機が、グアムから離陸した米軍の戦略爆撃機B―52と東シナ海上空等で合流し、東シナ海上空や日本海上空等において日米共同訓練を行いました」と、自身のXで明かしました。

防衛省も同日、YouTubeで動画「日米共同訓練〜Japan-U.S. Bilateral Exercise〜」を公開しました。日本の基地を飛び立ったF15がB52をエスコートする姿を見ることができます。

中央日報の報道が正しいのなら、このB52が航空自衛隊の戦闘機と別れた後、黄海の韓国側防空識別圏に入ったと思われます。黄海上では韓国を発進し、中国機と対峙した米国のF16がエスコートした可能性があります。

グアムを発進したB52が韓国に飛来する場合、途中までは日本の戦闘機が、ある時点以降は韓国空軍機が護衛するのが通例。米爆撃機の絡む日米の共同訓練と米韓の共同訓練は多くが一体なのです。

米日は「現状変更は認めぬ」と合唱

――なぜ、米軍は「異例の黄海進入」を実行したのでしょうか？

鈴置：「台湾に侵攻するな」との中国に対する警告です。小泉防衛相は先に引用したXで以下のように唱えました。

・安全保障環境が一層厳しさと複雑さを増している中、力による一方的な現状変更を起こさせないという、日米の強い意志を示すことが重要です。

このセリフは2025年12月5日にホワイトハウスが発表した「国家安全保障戦略（2025年版）」、いわゆる「NSS（National Security Strategy）」と平仄が合っています。台湾海峡の一方的な現状変更は認めないと宣言したくだりです。

・We will also maintain our longstanding declaratory policy on Taiwan, meaning that the United States does not support any unilateral change to the status quo in the Taiwan Strait.

CNNは2025年7月8日、トランプ大統領が習近平主席に対し「台湾に侵攻したら北京を空爆すると通告した」と2024年に支持者の前で演説したと報じています。「Trump said he threatened to bomb Moscow if Putin attacked Ukraine, 2024 fundraiser tapes show」です。

見出しは「モスクワ空爆とプーチン脅す」ですが、本文では「習近平に対しても北京空爆と脅した」とのくだりがあります。

・Trump later claimed he relayed a similar warning to Chinese President Xi Jinping over a potential invasion of Taiwan, telling him that the US would bomb Beijing in response.

「支持者の前で演説した」のは真実でしょう。テープが残っていますから。しかし、「習近平を脅した」ことが本当かは分かりません。証拠が無いのです。トランプ大統領が支持者の前でホラを吹いている可能性も大いにある。

ただ、ウソだとしても北京は笑って見過ごせません。トランプ大統領の「北京空爆」の意思を、米国メディアが喧伝したのに変わりはないのですから。

北京空爆は韓国から発進

さらに同年11月16日、在韓米軍司令官のブランソン（Xavier T. Brunson）陸軍大将が、戦略上、韓国が貴重な位置にあることを強調した論文を発表しました。



「『韓国基地から中国を攻撃』で“台湾有事は日本の問題”ととぼけてきた韓国人は真っ青に 在韓米軍司令官の宣言が突き付けた踏み絵」で詳述しましたが、北京と近い在韓米軍基地は、攻撃拠点としては最適であると指摘したのです。

この論文で使われたのが朝鮮半島を中心にした「東が上」の東アジア地図です。確かにこの地図を見ると、在韓米軍基地は米国の仮想敵である中国・ロシア・北朝鮮の鼻先に突き付けた槍の穂先であることが良く分かります。

ブランソン論文はトランプ大統領の「北京空爆論」が決して妄想ではなく、現実に可能な作戦と論証したのです。そして2月18日に在韓米軍基地を発進して中国に向かった戦闘機と、グアムからの爆撃機。

米軍とすれば、習近平主席を脅しあげる決定打のつもりでしょう。10日後の2月28日に米国はイスラエルとともにイランを空爆し、最高指導者のハメネイ師らを殺害しています。

台湾への武器売却の面でも、トランプ政権は2025年12月、史上最高額となる111億ドル（約1兆7000億円）の取引を承認しました。

法律面でも2025年12月の政府高官の接触拡大に道を開く台湾保証実施法が成立。2026年2月には台湾が中国から脅された際に、中国代表をG20やBIS（国際決済銀行）から排除する台湾保護法が下院を通過しました。

奇妙におとなしい中国

4月に予定される米中首脳会談を前に、トランプ大統領は習近平主席を徹底的に締め上げているのです。これには中国もやけにおとなしい。

2月24日の記者会見で、中央日報の記者から「黄海対峙」に関する質問が出ましたが、外交部報道官の回答は以下のように短く、穏健なものでした。

・Regarding the U.S. aircraft’s activities in relevant air space of the Yellow Sea, the Chinese military tracked and monitored the activities and stayed on alert throughout the process and effectively responded to and handled the situation in accordance with laws and regulations.

「中国軍は法と規則にのっとり状況に適切に対処した」というだけで、「挑発してきた米国」に対する評価は一切、言及しませんでした。これまでの慣例を破って圧迫してきたのですから「米国はアジアの平和と安定を尊重せよ」くらい言ってもいいはずです。

外交部の答弁からは米国との対決を避けたい思惑が感じられます。あるいは、最近の人民解放軍最高幹部の相次ぐ粛清にも関係するのかもしれません。

米国に文句を言った韓国

――韓国はどう反応しましたか？

鈴置：李在明（イ・ジェミョン）政権はこの事件を機に、何と米国と戦い始めたのです。韓国各紙によると、2月19日、安圭伯（アン・ギュベク）国防部長官がブランソン司令官に対し、電話で抗議しました。

「米中対峙の事態に陥るほどに在韓米軍機を中国の防空識別圏に接近させた」とまで明確に抗議したかは不明です。ただ、「演習内容を事前に知らせて欲しい」とは求めたようです。

いずれにせよ、米中軍事衝突の飛び火を恐れる韓国は「自分の庭先で中国とケンカしないでくれ」と泣きついたのです。左派系紙ハンギョレの社説「朝鮮半島の『対中国発進基地化』は絶対に容認できない」（2月20日、日本語版）が韓国人の心情を代弁しています。

・米軍は北京の目と鼻の先にある敏感な地域に戦闘機を近づけておきながら、この訓練の計画や目的について韓国に何ら通知していなかった。

・在韓米軍が朝鮮半島の「地政学的利点」を最大限に活用しうる烏山（オサン）と群山（クンサン）の第7空軍を中国けん制のために積極的に動かしはじめたと判断せざるを得ない。

・政府は、在韓米軍が韓国の「許可なしに」朝鮮半島内の米軍基地を中国けん制のための発進基地として使用できないよう、早急に制度的な安全装置を整えるべきだ。

――米軍はどう反応しましたか？

鈴置：ブランソン司令官は訓練に関し、韓国側に予め通知していたなどと反論したのですが、韓国メディアは「ブランソン司令官は韓国に謝罪した」と報道。さらに国防部が「（謝罪報道は）一部事実と認識している」とコメントしたのです。米国から一本とった形にしようとしたのです。

しかし、在韓米軍司令部は2月24日深夜、これを完全に否定し「有事への備えに謝罪などしない」との声明を発表しました。今後も必要とあらば中国との対峙を躊躇しない、と宣言したのです。

米韓の間に大きな亀裂が入りました。中国を最大の仮想敵に据える米国と、中国とは戦うつもりは一切ない韓国が衝突したのです。

意趣返しで中国挑発か

――共通の敵を持たない同盟は脆弱、ということですね。

鈴置：その通りです。米韓同盟は寿命が尽きていました。それを何とか表面だけ繕ってきましたが、米中対立の激化で亀裂が一気に露呈したのです。

話がややこしくなったのが「日本」が絡んできたためです。保守系紙の朝鮮日報が「［独自］韓米日合同演習を拒否した軍、米中戦闘機が対峙すると米国に抗議」（2月21日、韓国語版）で、米中対峙の根には米国が提案した日米韓3カ国の空軍合同演習を韓国が拒絶したことがあったと指摘したのです。ポイントを要約します。

・3カ国合同演習を韓国が拒絶したため、米国は日本と2カ国で合同演習を実施した。グアムからのB52を日本の戦闘機が護衛して東シナ海や東海（トンへ、日本海）などを飛び、各種の戦術訓練を共にした。

・同時期に駐韓米軍の戦闘機も飛び立ち西海に向かったため中国軍機と対峙することになったが、日米合同演習に参加したB52をエスコートする目的もあったと思われる。

3カ国合同演習を拒絶された米国が、意趣返しに中国の防空識別圏付近まで在韓米軍機を送った、と思う韓国人読者も出そうです。

もし3カ国合同演習に参加していれば、米軍機の「中国挑発計画」の詳細は事前に入手できたはずです。記事の見出しからは「米国とのスクラムを拒否しておいて、文句だけ言う」韓国軍への批判がにじみ出ています。

なお、国防部は朝鮮日報のこの記事に対し「3カ国合同演習を拒絶したことはない。時期の調整を申し出ただけだ」と弁解しました。しかし、対峙事件に関し散々ウソをついてきただけに、信じる向きは少ないようです。

「中国と戦う決意」なし

「日本」という補助線は韓国にとって危険です。日本は中国から圧力をかけられても――いや、かけられるほど米国と肩を並べて戦う決意を固めていく。一方、韓国は肩を並べるどころか、米国の対中圧迫をしきりに邪魔する。韓国の裏切りが明白になります。

先に引用した朝鮮日報の記事は梨花女子大のパク・ウォンゴン教授の言葉を引用しています。

・米国は韓国の動きを見て「米国側のパートナーの役割を果たしたくない」とのメッセージと受け取るだろう。米軍との合同演習もせず、米軍の単独演習にも抗議する状況が続けば、韓国に軍を置く意味が無くなってしまう。

この記事を書いた記者のように「このままでは米国に見捨てられる」との危機感を高める韓国人も増えています。でも、彼らとても「日本と同様に米国とのスクラムを固め、中国と対峙しよう」とまでは言いません。

やはり、中国が怖いのです。中国と戦う決意を固められぬ韓国人。国論が定まらない以上、韓国の迷走は続くでしょう。

