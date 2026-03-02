小島よしお、『東京マラソン』4時間17分でゴール 昨年よりタイム落とすも「そんなの関係ねぇ！」
お笑い芸人の小島よしお（45）が1日、自身のインスタグラムを更新。同日に開催された「東京マラソン2026」に出場し、完走したことを報告した。
【写真】「すごいピーヤ！」記念メダルを手に爽やかな笑顔を見せる小島よしお
小島は「完走ピーヤ！ 4：17 途中で足痛くなっちゃって去年よりタイムは落ちちゃいましたが そんなの関係ねぇ！応援ありがとうございました」とつづり、記念メダルを手にゴールドパンツのユニフォーム姿で笑顔を見せる写真をアップした。
この投稿にファンからは「そんなの関係ねぇ お疲れさまでした！ナイスラン」「いつも頑張るよしおさん、今夜はゆっくりしてくださいね」「昨年TVで見ました。42km走りながら途中でパフォーマンスやるのは凄いと思いました」「走りながらピーヤ出来るの凄いですね優しいファンサービスですね」「そんなのかんけえねぇ〜ぐらい素晴らしい走りでしたよ」「完走するだけですごいピーヤ！」など、ねぎらいや称賛の声が多数寄せられている。
