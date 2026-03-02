ビアードパパから春にぴったりの「苺ホワイトチョコシュー」が出たよザクザク食感の「クッキーアンドクリームシュー」も見逃せない。

シュークリーム専門店のビアードパパは、2026年3月1日から「苺ホワイトチョコシュー」と「クッキーアンドクリームシュー」を期間限定で販売しています。

手土産にもぴったりのラインアップ

ビアードパパが3月1日に発売を開始した、期間限定のシュークリームは2種類。どちらも見逃せないラインアップになっています。

春を感じられる「苺ホワイトチョコシュー」

去年も好評だった「苺ホワイトチョコシュー」が、今年は春咲くビジュアルへと進化して登場しています。

サクサク食感のパイシュー生地をミルキーなホワイトチョコでコーティング。桜の花びらが舞い降りたような桜色フレークのトッピングが華やかな仕上がりになっています。見た目からも春の訪れを感じられる一品です。

「苺ホワイトチョコシュー」は、春デザインの特別なパッケージで提供されるので、手土産やギフトにもぴったり。

価格は320円。販売は3月31日までです。

ザクザク食感がたまらない「クッキーアンドクリームシュー」

バニラが香るやさしい甘さのクッキーアンドクリームと、ショコラクッキー生地のほろ苦さがマッチした「クッキーアンドクリームシュー」が今年も期間限定で登場しています。

ザクザク食感のショコラクッキー生地と、クッキーアンドクリームが絶妙なハーモニー。10年以上にわたって多くの人に愛されているシュークリームです。

価格は300円。4月30日までの販売です。

店舗によって販売期間や品目の変更、取り扱いがない場合、売り切れとなる場合があります。一部店舗やデリバリー、イートインを利用する場合は、販売価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部