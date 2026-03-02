サッカーJ1ファジアーノ岡山は、きのう（1日）ホームで名古屋グランパスと対戦しました。カマタマーレ讃岐の結果とあわせてお伝えします。

（ファジアーノのサポーター）

「そろそろ勝つんじゃないですか。そろそろ待ってます」

「きょうは勝ちます。絶対勝ちます」

「ファジアーノ勝って！」

開幕から3試合勝ち星のないファジアーノ岡山。ホームで名古屋グランパスを迎え撃ちました。序盤からファジアーノは相手ゴールに迫りますが、なかなか得点につながりません。

前半を0対0で折り返すと、後半3分試合が動きます。左サイドのクロスを頭で合わせられ先制されます。何とかして、追いつきたいファジアーノ。後半34分、神谷のCKからヘディングで合わせたのは河野孝汰選手 。移籍後初ゴールを決め同点に追いつきます。

その後も1対1のまま両者譲らず、勝負の行方はPK戦に。名古屋は3人目が失敗、ファジアーノは5人全員が決め、今シーズン初めての勝利をつかみました。

（河野孝汰選手）

「自分が絶対決めてやるっていう気持ちで蹴ったので、入って良かったです。このゴールを次につなげるか、つなげないかは自分次第なので、岡山のためにたくさんのゴールを取れるように頑張っていきたいなという風に思います」

次節は今月（3月）8日、ホームで京都サンガF.C.と対戦します。

一方、カマタマーレ讃岐は、アウェーでツエーゲン金沢と対戦。カマタマーレは、前半何度かチャンスを作りますが、ネットを揺らすことができません。

スコアレスで折り返した後半40分。相手のクロスからヘディングでゴールを決められます。これが決勝点となり、1対0で敗れました。カマタマーレは3連敗です。次節は今月（3月）8日、ホームでFC今治と対戦します。