「離婚して困るのはお前だろ」浮気したのに開き直りがひどい夫。妻が涙ながら訪れたのは
「自分磨きなんて時間と金の無駄、マウントのための自己満足」？
子どもが生まれてから自分にかける時間もお金もなく、周囲の人々にバカにされる日々を送っていたのは太郎ママ。夫には「ブス」と罵られ、ママ友には下に見られ「美容なんて興味ないでしょ」と嫌味を言われる毎日。
しかし彼女はそんな状況をどうでもよく思い、全てを諦めていました。夫が浮気をするまでは…。
そんな、現状に諦めを抱いていた一人の主婦が変わっていくエピソードをお送りします。
※本記事はマルコ著の書籍『整形主婦 サレ妻の逆襲』から一部抜粋・編集しました。
太郎君のママは夫の浮気にうすうす勘付きながらも、自分が専業主婦で経済力がないことから詰め寄れない日々を過ごしていました。しかし夫が息子にひとりで留守番させて浮気相手と外出してしまったことから、ついに夫を問い詰めます。
夫は反省するどころか「1円も稼げないくせに偉そうに」と逆ギレして家を出てしまいました。その日は結局夫は帰らず、太郎君ママは仕事を辞めてしまった経緯やこれまでの夫とのやりとりを思い出します。
色々思い出しているうちに眠れぬ夜を過ごした太郎君ママ。そうしてついに帰ってきた夫と対決が始まります……。
■決意の夜
心が壊れそうになった太郎君ママは幼稚園のママ友・D君ママの家を訪ねます。そして、これまで「何をやっても無駄だ」と自分に言い聞かせ、抑え込んでいた「キレイになりたい」の気持ちをついに打ち明けるのでした……。自信のなかった太郎君ママはこうしてついに立ち上がる決意を固め、一歩踏み出すことを決意します。逆境に陥った時こそ次のステップに進むチャンスかもしれませんね。
