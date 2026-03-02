「凄まじい運動量」「驚異的」負傷した遠藤航の代役はこのMFだ！ドイツで躍動する25歳ボランチを海外絶賛！ ブンデス強豪の「リズムを絶えず崩した」

「凄まじい運動量」「驚異的」負傷した遠藤航の代役はこのMFだ！ドイツで躍動する25歳ボランチを海外絶賛！ ブンデス強豪の「リズムを絶えず崩した」