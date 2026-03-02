「凄まじい運動量」「驚異的」負傷した遠藤航の代役はこのMFだ！ドイツで躍動する25歳ボランチを海外絶賛！ ブンデス強豪の「リズムを絶えず崩した」
ドイツの地で躍動を続ける日本代表MFを海外メディアが絶賛している。
現地２月28日に開催されたブンデスリーガ第25節のレバークーゼン戦に先発した佐野海舟は、攻守に奮闘。強豪からの勝点１奪取に貢献した。
海外スポーツメディア『SPORTS DUNIA』はこの一戦の採点記事で、７点を与え、こう称賛した。
「彼の凄まじい運動量は際立っていた。中盤で驚異的な11回のボールリカバリーを成功させ、レバークーゼンのリズムを絶えず崩した。さらにビッグチャンスも演出し、ボールコントロールのクオリティも示した」
もはや代役という表現は適切ではないかもしれないが、左足首の重傷で長期離脱が決定した遠藤航に代わって日本代表の中盤で中心を担うのは、この25歳のボランチだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
