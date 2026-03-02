日経225オプション3月限（2日日中） 6万5000円コールが出来高最多794枚
2日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5134枚だった。うちプットの出来高が8791枚と、コールの6343枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の474枚（38円高88円）。コールの出来高トップは6万5000円の794枚（20円安14円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
119 0 1 72500
42 -1 2 70000
15 -2 2 69500
67 -2 2 69000
2 -5 2 68500
71 -4 3 68000
27 -5 5 67500
181 -8 4 67000
16 -5 7 66500
158 -12 9 66000
80 -15 11 65500
794 -20 14 65000
96 -25 20 64500
269 -35 27 64000
158 -45 36 63500
754 -65 51 63000
96 -85 74 62500
589 -114 103 62000
2 117 61875
7 -113 126 61750
9 -160 119 61625
283 -162 148 61500
9 -129 160 61250
558 -210 210 61000
3 -206 279 60875
4 -119 256 60750
7 271 60625
118 -240 295 60500
6 -230 320 60375
5 -200 325 60250
4 -210 395 60125
673 -305 395 60000
15 -180 485 59750
5 535 59625
157 -365 550 59500 2080 +705 2
1 -320 535 59375
1 -140 655 59250
287 -435 715 59000 1750 +620 12
1 -380 910 58750
68 -465 955 58500 1390 +475 34
4 810 58375
28 -160 1010 58250
333 -420 1200 58000 1190 +425 227
4 1160 57875 1170 +430 5
53 1230 57750 1115 +215 9
133 -625 1450 57500 965 +365 119
5 -610 1450 57375 960 22
1 1800 57250 925 +345 16
57125 870 +255 3
12 -755 1700 57000 815 +335 381
56750 725 +265 6
56625 695 +255 16
56500 685 +305 302
56375 645 +245 2
56250 625 +280 3
8 2605 56000 555 +245 461
55750 495 +145 42
55500 460 +208 234
