　2日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5134枚だった。うちプットの出来高が8791枚と、コールの6343枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の474枚（38円高88円）。コールの出来高トップは6万5000円の794枚（20円安14円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 119　　　 0　　　 1　　72500　
　　42　　　-1　　　 2　　70000　
　　15　　　-2　　　 2　　69500　
　　67　　　-2　　　 2　　69000　
　　 2　　　-5　　　 2　　68500　
　　71　　　-4　　　 3　　68000　
　　27　　　-5　　　 5　　67500　
　 181　　　-8　　　 4　　67000　
　　16　　　-5　　　 7　　66500　
　 158　　 -12　　　 9　　66000　
　　80　　 -15　　　11　　65500　
　 794　　 -20　　　14　　65000　
　　96　　 -25　　　20　　64500　
　 269　　 -35　　　27　　64000　
　 158　　 -45　　　36　　63500　
　 754　　 -65　　　51　　63000　
　　96　　 -85　　　74　　62500　
　 589　　-114　　 103　　62000　
　　 2　　　　　　 117　　61875　
　　 7　　-113　　 126　　61750　
　　 9　　-160　　 119　　61625　
　 283　　-162　　 148　　61500　
　　 9　　-129　　 160　　61250　
　 558　　-210　　 210　　61000　
　　 3　　-206　　 279　　60875　
　　 4　　-119　　 256　　60750　
　　 7　　　　　　 271　　60625　
　 118　　-240　　 295　　60500　
　　 6　　-230　　 320　　60375　
　　 5　　-200　　 325　　60250　
　　 4　　-210　　 395　　60125　
　 673　　-305　　 395　　60000　
　　15　　-180　　 485　　59750　
　　 5　　　　　　 535　　59625　
　 157　　-365　　 550　　59500　　2080 　　+705　　　 2　
　　 1　　-320　　 535　　59375　
　　 1　　-140　　 655　　59250　
　 287　　-435　　 715　　59000　　1750 　　+620　　　12　
　　 1　　-380　　 910　　58750　
　　68　　-465　　 955　　58500　　1390 　　+475　　　34　
　　 4　　　　　　 810　　58375　
　　28　　-160　　1010　　58250　
　 333　　-420　　1200　　58000　　1190 　　+425　　 227　
　　 4　　　　　　1160　　57875　　1170 　　+430　　　 5　
　　53　　　　　　1230　　57750　　1115 　　+215　　　 9　
　 133　　-625　　1450　　57500　　 965 　　+365　　 119　
　　 5　　-610　　1450　　57375　　 960 　　　　　　　22　
　　 1　　　　　　1800　　57250　　 925 　　+345　　　16　
　　　　　　　　　　　　　57125　　 870 　　+255　　　 3　
　　12　　-755　　1700　　57000　　 815 　　+335　　 381　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 725 　　+265　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　56625　　 695 　　+255　　　16　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 685 　　+305　　 302　
　　　　　　　　　　　　　56375　　 645 　　+245　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 625 　　+280　　　 3　
　　 8　　　　　　2605　　56000　　 555 　　+245　　 461　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 495 　　+145　　　42　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 460 　　+208　　 234　