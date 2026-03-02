　2日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2451枚だった。うちプットの出来高が1678枚と、コールの773枚を上回った。プットの出来高トップは4万7000円の242枚（82円高256円）。コールの出来高トップは6万2000円の129枚（250円安550円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　48　　　-4　　　 5　　75000　
　　52　　　-5　　　13　　72500　
　　29　　 -19　　　31　　70000　
　　13　　 -25　　　42　　69000　
　　20　　 -37　　　62　　68000　
　　17　　 -43　　　92　　67000　
　　37　　 -69　　 137　　66000　
　　79　　 -84　　 200　　65000　
　　14　　 -42　　 243　　64500　
　　71　　-113　　 292　　64000　
　　15　　-155　　 330　　63500　
　　38　　-165　　 400　　63000　
　　 6　　　　　　 465　　62500　
　 129　　-250　　 550　　62000　
　　 1　　-250　　 650　　61625　
　　14　　 -70　　 690　　61500　
　　26　　-240　　 800　　61000　　4520 　　　　　　　 4　
　　 4　　-315　　 885　　60500　
　　 1　　-415　　 925　　60250　
　　61　　-270　　1120　　60000　
　　 5　　-305　　1300　　59500　
　　47　　-335　　1505　　59000　
　　　　　　　　　　　　　58625　　2540 　　　　　　　 1　
　　12　　　　　　1660　　58500　
　　28　　-210　　1975　　58000　　2245 　　+450　　　 1　
　　 6　　　　　　2150　　57500　　1955 　　+345　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　57000　　1790 　　+350　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　56875　　1755 　　+140　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56750　　1705 　　+130　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56375　　1855 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　56000　　1440 　　+295　　　38　
　　　　　　　　　　　　　55500　　1520 　　+360　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55125　　1175 　　+155　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　55000　　1145 　　+275　　　35　
　　　　　　　　　　　　　54500　　1025 　　+100　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　54375　　1000 　　+110　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 970 　　+260　　　64　
　　　　　　　　　　　　　53875　　 945 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 865 　　+205　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 790 　　+235　　　47　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 690 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 620 　　+160　　　30　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 610 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 540 　　+120　　　12　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 515 　　+115　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 510 　　+140　　　49　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 465 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 435 　　+125　　　38　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 360 　　+104　　　61　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 300 　　 +80　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 300 　　 +89　　　95　