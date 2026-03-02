日経225オプション4月限（2日日中） 4万7000円プットが出来高最多242枚
2日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2451枚だった。うちプットの出来高が1678枚と、コールの773枚を上回った。プットの出来高トップは4万7000円の242枚（82円高256円）。コールの出来高トップは6万2000円の129枚（250円安550円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
48 -4 5 75000
52 -5 13 72500
29 -19 31 70000
13 -25 42 69000
20 -37 62 68000
17 -43 92 67000
37 -69 137 66000
79 -84 200 65000
14 -42 243 64500
71 -113 292 64000
15 -155 330 63500
38 -165 400 63000
6 465 62500
129 -250 550 62000
1 -250 650 61625
14 -70 690 61500
26 -240 800 61000 4520 4
4 -315 885 60500
1 -415 925 60250
61 -270 1120 60000
5 -305 1300 59500
47 -335 1505 59000
58625 2540 1
12 1660 58500
28 -210 1975 58000 2245 +450 1
6 2150 57500 1955 +345 6
57000 1790 +350 6
56875 1755 +140 1
56750 1705 +130 1
56375 1855 13
56000 1440 +295 38
55500 1520 +360 2
55125 1175 +155 3
55000 1145 +275 35
54500 1025 +100 4
54375 1000 +110 1
54000 970 +260 64
53875 945 3
53500 865 +205 9
53000 790 +235 47
52500 690 25
52000 620 +160 30
51750 610 2
51500 540 +120 12
51250 515 +115 4
51000 510 +140 49
50500 465 7
50000 435 +125 38
49000 360 +104 61
48250 300 +80 1
48000 300 +89 95
