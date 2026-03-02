日経225オプション5月限（2日日中） 7万5000円コール25円
2日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は82枚だった。コールの合計出来高は5枚。コールの出来高トップは7万5000円の3枚（25円安25円）だった。プットのの合計出来高は77枚。プットの出来高トップは1万円の39枚（4円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 -25 25 75000
1 59 72500
1 995 62000
56000 1975 7
46750 430 1
45750 365 2
42000 212 4
37000 121 1
25000 32 2
24000 30 1
22000 22 +12 3
20000 19 +9 2
18000 11 +4 4
16000 12 +6 10
14000 7 1
10000 4 39
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 -25 25 75000
1 59 72500
1 995 62000
56000 1975 7
46750 430 1
45750 365 2
42000 212 4
37000 121 1
25000 32 2
24000 30 1
22000 22 +12 3
20000 19 +9 2
18000 11 +4 4
16000 12 +6 10
14000 7 1
10000 4 39
株探ニュース