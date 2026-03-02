　2日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は82枚だった。コールの合計出来高は5枚。コールの出来高トップは7万5000円の3枚（25円安25円）だった。プットのの合計出来高は77枚。プットの出来高トップは1万円の39枚（4円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　 -25　　　25　　75000　
　　 1　　　　　　　59　　72500　
　　 1　　　　　　 995　　62000　
　　　　　　　　　　　　　56000　　1975 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 430 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 365 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 212 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 121 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　32 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　30 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　22 　　 +12　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　19 　　　+9　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　11 　　　+4　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　12 　　　+6　　　10　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　 7 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 4 　　　　　　　39　


株探ニュース