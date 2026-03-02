文化庁は２日、今年度の芸術選奨文部科学大臣賞と同新人賞の受賞者を発表した。

大臣賞は、大ヒット映画「国宝」での手腕が評価された李相日監督（５２）（映画部門）や、長編「二月のつぎに七月が」を刊行した小説家の堀江敏幸さん（６２）（文学部門）、弾き語りものまねなどで活躍するタレントの清水ミチコさん（６６）（大衆芸能部門）ら２３人に決まった。新人賞は、俳優の広瀬すずさん（２７）（映画部門）ら２２人と１組に贈られる。

贈呈式は１７日に東京都内で行われる。

このほかの受賞者は次の通り。（敬称略）

◇文部科学大臣賞【演劇】齋藤雅文（劇作家）▽味方玄（能楽師）【映画】吉田大八（映画監督）【音楽】遠藤千晶（地歌箏曲演奏家）▽山田和樹（指揮者）【舞踊】宮川新大（バレエダンサー）▽森山開次（舞踊家）【文学】いしいしんじ（小説家）【美術Ａ】安藤榮作（彫刻家）▽岡崎乾二郎（造形作家・批評家）【美術Ｂ】深澤直人（プロダクトデザイナー）【メディア芸術】鶴巻和哉（監督）▽槇村さとる（漫画家）【放送】柴田岳志（演出家）▽四元良隆（ディレクター・プロデューサー）【大衆芸能】大貫妙子（音楽家）【芸術振興】小田井真美（さっぽろ天神山アートスタジオＡＩＲディレクター）▽福井健策（弁護士）【評論】大出敦（慶応大教授）▽松隈洋（建築史家・神奈川大教授）

◇新人賞【演劇】尾上右近（歌舞伎俳優）▽望海風斗（俳優）【映画】石川慶（映画監督）【音楽】クァルテット・インテグラ（三澤響果、菊野凜太郎、山本一輝、パク・イェウン）（弦楽四重奏団）▽中井智弥（地歌箏曲演奏家・作曲家）【舞踊】岩井優花（バレエダンサー）▽花柳壽輔（日本舞踊家・振付家）【文学】朝比奈秋（小説家）▽大塚凱（俳人）【美術Ａ】青木千絵（漆彫刻家）▽玉山拓郎（アーティスト・美術家）【美術Ｂ】ｅｖａｌａ（音楽家・サウンドアーティスト）▽永山祐子（建築家）【メディア芸術】龍幸伸（漫画家）▽花江夏樹（声優）【放送】新井順子（プロデューサー）▽バカリズム（脚本家・お笑い芸人）【大衆芸能】翁家和助（太神楽曲芸師）▽玉川太福（浪曲師）【芸術振興】牧原依里（映画作家・演出家）▽山重徹夫（ビジュアル・アートディレクター）【評論】ザヘラ・モハッラミプール（国際日本文化研究センター特任助教）