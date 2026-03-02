¡Ú MALIA. ¡Û¥É¥Ð¥¤ºß½»¤Î¶ÛÇ÷ÂÎ¸³¡ÖÌëÃæ¤Ë¥¢¥é¡¼¥È¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¶õÇú¤¬¡Ä¡×¥ß¥µ¥¤¥ë·Þ·â¤ÎÌë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡ÄÌµ»ö¤òÊó¹ð¡¡¸½ÃÏ¤Î¾õ¶·¤â
¥â¥Ç¥ë¡¦»ö¶È²È¤Ç¥É¥Ð¥¤ºß½»¤ÎMALIA.¤µ¤ó¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤ÇÃæÅì¾ðÀª¤¬¶ÛÇ÷¤¹¤ëÃæ¡¢¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¶¦¤ËÌµ»ö¤òÊó¹ð¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¤Ø¸þ¤±¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Ê¸ÌÌ¤Çµ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦♡¸½¾õÊó¹ð 2026.03.01 11:30🇦🇪¡×¡£
¤½¤·¤ÆàÌëÃæ1»þÁ°¤Ë·ã¤·¤¤¥¢¥é¡¼¥È²»¤ÇÈô¤Óµ¯¤¤¿á¤È¤¤¤¦¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ó¡¼¡¢¥Ó¡¼¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¥¢¥é¡¼¥È¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¡¢¶õ¤¬¥Ü¥ó¡¢¥Ü¥ó¡¢¥Ü¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¡£¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î·Þ·â¤Î²»¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡×¡Ö¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡¢°Å¤¤Éô²°¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤Æ¡¢Á´Éô¤ÎÉô²°¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÊÄ¤á¤Æ¡×¤È¡¢ÂÚºßÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÈï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¤Æ¤ÎÉô²°¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÊÄ¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³°¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¡¢¡Ö³°¤âÄÌ¾ï±¿Å¾¤Ç¡¢¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤ê¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡×¤Èº£¤ÎÍÍ»Ò¤òÀâÌÀ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»ä¤Ï¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÇÅÅµ¤¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿©ÎÁ¤â¤¢¤ë¡£¡×¡Ö»ä¤ÏËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤´¿´ÇÛ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤¬Ìµ»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢MALIA.¤µ¤ó¤¬Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¤ë¤«¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢·ë¹½²á¾ê¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£°ìÃ¶Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡×¤È¡¢º£¸å¤â²¿¤«¤¢¤ì¤ÐÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
