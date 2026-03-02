くら寿司、アニメ『ハイキュー!!』とのコラボを3・6より期間限定で実施 キャライメージした限定メニューやオリジナルグッズが登場
回転寿司チェーン・くら寿司は、6日より期間限定で人気スポーツアニメ『ハイキュー!!』とのコラボキャンペーンを全国の店舗で開催する。登場キャラクターをイメージした限定メニューや、オリジナルグッズが登場する。
【写真一覧】主人公・日向翔陽をイメージした『烏野高校のオレンジコーラ』など、コラボメニューやオリジナルグッズ
◆登場校＆キャラクターをイメージしたコラボメニューが4品
TVアニメ『ハイキュー!!』は、古舘春一氏による同名のバレーボール漫画が原作。2014年から放送され、24年に公開された『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』は、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録した人気シリーズだ。
コラボメニューは、烏野高校、音駒高校、梟谷学園高校、稲荷崎高校と作品に登場する各校やキャラクターをイメージした4商品『烏野高校のオレンジコーラ』（530円）、『音駒高校のキャラメルアップルパフェ』（430円）、『梟谷学園高校の倍カルビ！辛子マヨ』（350円）、『稲荷崎高校のトロたく手巻き』（400円 ※価格は店舗により異なる）を展開。
各メニューには、表面にキャラクターイラスト、裏面に各高校の横断幕をデザインしたオリジナルカードが付いてくる。販売期間は、いずれも6日〜4月2日まで。
◆「ビッくらポン！」や会計金額によってもらえるオリジナルグッズも多数登場
また、くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズが多数登場する。
店内で楽しめる「ビッくらポン！」では、皿を5枚投入して当たりが出ると、くら寿司の商品を持ったデフォルメキャラクターがデザインされた“めじるしチャーム”（全12種）や、アニメのワンシーンが楽しめる“マスキングテープ”（全4種）、ユニフォーム姿のキャラクターが描かれた“缶バッジ”（全8種）など、特別な景品がもらえる。実施期間は3月6日から3月31日までで、なくなり次第終了する。
さらに、税込2500円の会計ごとにクリアファイルや寿司皿といったオリジナルグッズをプレゼントする企画も、会期中に2回にわたって実施（第1弾：6日〜、第2弾：19日〜）。
加えて、全店において回転レーンで商品を提供しているくら寿司ならではの特別企画として、回転レーンを流れるアニメ『ハイキュー!!』コラボの宣伝POPを撮影し、SNSに投稿すると、抽選で10人にコラボグッズのコンプリートセットが当たるフォトキャンペーンも実施する。
【くら寿司×アニメ『ハイキュー!!』コラボメニュー】
・烏野高校のオレンジコーラ 530円
烏野高校の日向をイメージしたオレンジゼリーとオレンジソルベに、無添加（※化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料不使用）のコーラを組み合わせたドリンク。爽やかなオレンジの甘酸っぱさとコーラの炭酸が合わさり、見た目にも味わいにもコントラストが楽しめる。
・音駒高校のキャラメルアップルパフェ 430円
音駒高校の孤爪の好物である“アップルパイ”をイメージしたりんごコンポートを使用し、パイのザクザクとした食感をブラックココアクランチで表現。キャラメルソース、ポーションバニラアイス、ホイップ、マダガスカルカスタードを使用し、それぞれの甘さやコクが重なり合い、アップルパイを思わせる味わいが楽しめる。
・梟谷学園高校の倍カルビ！辛子マヨ 350円
梟谷学園高校の木兎の好物“焼肉”と、赤葦の好物“菜の花のからし和え”を組み合わせ、牛カルビと相性の良いからしマヨネーズを使用。梟谷学園高校のカラーをイメージしたあらびきコショーをトッピングすることで、味を引き締めた。
・稲荷崎高校のトロたく手巻き 400円
稲荷崎高校の宮侑の好物が“トロ”、宮治の好物が“おにぎり”であることから、ねぎまぐろの上に、中トロ、たくあんをトッピングしたボリュームたっぷりの手巻きに。 中トロの濃厚な旨み、ねぎまぐろの風味、たくあんのさっぱりとした味わいと食感がアクセントとなり、食べ応えのある満足感と味のバランスにもこだわった一品
※価格は店舗により異なる。
※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となる。
