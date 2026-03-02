イランの最高指導者ハメネイ師/Office of the Iranian Supreme Leader/Sipa USA/AP via CNN Newsource

（CNN）数カ月にわたりイスラエルと米中央情報局（CIA）を含む米国の情報機関は、まさにその瞬間を狙ってイランの最高指導者ハメネイ師をひそかに監視していた。

事情に詳しい5人がCNNに語ったところによると、情報機関はハメネイ師の日々の行動パターン――どこに住み、誰と会い、どのように連絡を取り、攻撃の脅威があった場合どこに退避する可能性があるか――を監視していた。また、ハメネイ師と同じ場所に会することはまずなかった、イランの政治指導者や軍の高官らの動向も追っていた。

そして、ここ数日の間に好機を見いだした。ハメネイ師を含むイランの高官らは先月28日午前に首都テヘランでハメネイ師の執務室を備えた自宅のある敷地内の別々の場所で会合を予定していたのだ。

イスラエル側の関係者によると、極度に用心深いハメネイ師は日中の方が攻撃されにくいと感じ、警戒を緩めていたという。

夜間に予定されていた攻撃計画は日中へと修正された。

イスラエル時間午前6時ごろ、イスラエル軍機が敷地に空爆を仕掛けた。これが米国とイスラエルが協調した一連の攻撃の口火となった。情報筋によると、イスラエル軍機は高精度弾薬と長距離ミサイルを装備していた。指導者らがいた三つの建物は同時に攻撃され、数時間後、トランプ米大統領はハメネイ師の死亡を発表した。

トランプ氏はSNSに「ハメネイ師は我々の情報網と極めて高度な追跡システムを回避できなかった。イスラエルと緊密に連携し、ハメネイ師やともに死亡した他の指導者たちにできることは何もなかった」と投稿した。

トランプ氏の攻撃の脅しを実行に移すために米国が同地域に大規模な軍事力を集結させていたその時期に、なぜテヘラン中心部でハメネイ師とおよそ同じ場所にイランの精鋭「イラン革命防衛隊（IRGC）」司令官や国防軍需相を含むイランの最高幹部らが参集したのかは、依然として明らかでない。イスラエルの情報機関は、ナシルザデ国防軍需相、安全保障担当の顧問を務めていたアリ・シャムハニ氏、IRGCのパクプール司令官ら、ハメネイ師の最側近らがその場にいたと判断していた。誰が後任となるのかも不明だった。

一方で、今後何が起きるかについて大きな不確実性が漂う中でも、今回の作戦は、ここ数カ月でイスラエルと米国の情報活動がイラン国内でいかに進化していたか、そして機会が訪れるや両国がいかに迅速に行動する態勢を整えていたかを明らかにするものだった。

イスラエル軍当局者は「イスラエルは主要な敵対勢力の指導者全員を何らかの形で常時監視している」と語る。「今回のような作戦を実行する際には当然、追加の情報が必要で、複数の要素や要因を結び付ける必要がある。それは極めて複雑になり得る」

イスラエルはこれまでイランの軍幹部や核関係者を暗殺し、自国の情報機関が同国にどれほど浸透しているかを再三示してきた。一方でイスラエルの国防相は、昨年6月にイスラエルとイランの間で12日間の戦争があって以降、イランの最高指導者を標的にする作戦上の機会は一度もなかったと認めていた。

今回は状況が異なりつつあった。

抗議活動と準備

イスラエルと米国は数週間にわたり共同で作戦に取り組んでいた。クリスマスの翌週に米フロリダ州のトランプ氏の邸宅「マール・ア・ラーゴ」を訪問したイスラエルのネタニヤフ首相はトランプ氏に対し、昨年6月に米国がイランの主要な濃縮施設3カ所を爆撃した後、イランが弾道ミサイル計画の前進と、核開発の再開に着手していると伝えた。

この会談で、トランプ氏はミサイル施設を排除するためのイスラエルの新たな軍事活動を支持すると述べた。

数日後、イラン国内で大規模な抗議デモが発生。政権はこれを弾圧し、抗議者数千人を殺害した。トランプ氏は抗議者を支援すると誓い、米国は「臨戦態勢にある」と主張した。

この時点で、米・イスラエルの共同作戦計画は一段加速した。

当時、米国は計画されている種類の作戦を実施し、かつイランの報復の標的となる可能性が高い地域内の米国資産を防護するために必要となる大規模な軍事資産をイラン周辺に配備していなかった。

そうした軍事資産はその後数週間で派遣された。世界最大級を含む2隻の空母が中東に向かい、数百機の戦闘機、タンカー、艦艇、潜水艦も展開。この増強は世界にもイランにも明白であり、米国が外交交渉を進めるうえで重要な交渉材料となった。

一方で、イスラエルの軍や情報機関の幹部らは相次いでワシントンを訪れ、計画を詰めていた。イスラエル国防軍の参謀総長、イスラエル軍情報部門のトップ、イスラエルの対外諜報（ちょうほう）機関モサドの長官が最近訪問していたのは、いずれも任務の調整と準備が目的だった。

先月11日にワシントンで行われたトランプ氏とネタニヤフ氏の会談も同様だ。会談は、ネタニヤフ氏がトランプ氏の攻撃実行への関与を維持するためせき立てるように動いた結果、1週間前倒しして行われた。

外交努力

イランとの核合意の妥結に向け外交努力が同時進行で行われたことで、トランプ氏は少なくとも公には、軍事作戦を承認する準備はまだできていないと主張した。トランプ氏はネタニヤフ氏との会談では結論に至らなかったと述べた。

両氏は公の場に姿を見せずに会談を実施。トランプ氏が外国の要人と会談する形式としては異例だった。

しかし、この非公開の会談は、イランとの衝突を回避すべく交渉を試みることに対する両者の相違を覆い隠す役割も果たした。ネタニヤフ氏はイランが誠実に交渉に臨むとは信頼できないと公に警告していたが、トランプ氏は新たな戦争を避けるため、あらゆる外交手段を尽くす姿勢を見せていた。

その後2週間にわたり、ウィトコフ中東担当特使とトランプ氏の長女の夫クシュナー氏は、イランが核開発についてどのような譲歩を行う可能性があるかを見極めようとした。

スイス・ジュネーブで先月26日に行われた最終協議の後、両氏はイランが核計画の完全廃止に応じない姿勢であることをトランプ氏に電話で伝えた。この結果がトランプ氏に軍事行動が必要になるとの見方を強めさせたようだった。

この翌日、トランプ氏はテキサス州へ向かう大統領専用機内で、複数の共和党議員と決断について協議した。その時点で情報当局者らは28日午前にテヘランで会合が行われることを特定しており、それが最終的に作戦に踏み切る決め手となった。