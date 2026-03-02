「ガンダム45周年×初音ミク」コラボフィギュアが再販! かわいすぎるザクやズゴックが話題に
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「GUNDAM × MIKU Anniversary Special project. フィギュアコレクション」を2026年2月 第4週より再発売している。全4種で価格は500円。同商品は2025年7月発売商品の再販となる。
2026年2月 第4週発売「GUNDAM × MIKU Anniversary Special project. フィギュアコレクション」(全4種・500円)
「GUNDAM × MIKU Anniversary Special project. フィギュアコレクション」は、「45周年ガンダム×初音ミク スペシャルコラボ」プロジェクトから生まれたフィギュア。オリジナル楽曲「アイドル戦士」のMVに登場するモビルスーツの着ぐるみを着たキュートな初音ミクの立体化となっている。
SNSでは「再販キター!」「再販きたぞ!!!!今度こそコンプするぞ……!」「今回は出るまで回したい……」と再販に対する喜びの声が続々と寄せられている。
○ラインナップ
ザクぐるみ［初音ミクVer.］ネギ
シャアザクぐるみ［初音ミクVer.］
ザクぐるみ［初音ミクVer.］座り
初音ミク×ズゴック（シャア専用）
ザクぐるみ［初音ミクVer.］ネギ
シャアザクぐるみ［初音ミクVer.］
ザクぐるみ［初音ミクVer.］座り
初音ミク×ズゴック（シャア専用）
2026年2月 第4週発売「GUNDAM × MIKU Anniversary Special project. フィギュアコレクション」(全4種・500円)
SNSでは「再販キター!」「再販きたぞ!!!!今度こそコンプするぞ……!」「今回は出るまで回したい……」と再販に対する喜びの声が続々と寄せられている。
○ラインナップ
ザクぐるみ［初音ミクVer.］ネギ
シャアザクぐるみ［初音ミクVer.］
ザクぐるみ［初音ミクVer.］座り
初音ミク×ズゴック（シャア専用）
ザクぐるみ［初音ミクVer.］ネギ
シャアザクぐるみ［初音ミクVer.］
ザクぐるみ［初音ミクVer.］座り
初音ミク×ズゴック（シャア専用）