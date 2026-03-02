iPhone 17eは中身のアップデートが中心？ 見た目はiPhone 16eと変わらないかも
2026年2月9日の記事を編集して再掲載しています。
お値段据え置きが望ましいけど…。
まもなく発売から1年が経つiPhone 16eは税込10万円以下で購入できるiPhoneですが、Apple Intelligenceが使えたり、丸1日もつバッテリーは強みと言えます。
次期モデルのiPhone 17eはDynamic IslandやMagSafeが採用されるとのウワサが出ていますが、もしかすると実は中身のアップデートが中心で、見た目はiPhone 16eとほぼ変わらないのかもしれません。
Dynamic Island採用はナシ？搭載チップのアップデートのみかも
Macお宝鑑定団が信頼出来る情報筋から得た情報によると、iPhone 17eはiPhone 16eの筐体デザインや基本設計を引き継ぐとのこと。そのためDynamic Islandに関しては、採用されない可能性が高いと伝えています。
そうなると"何が変わるのか"が気になりますが、情報によるとiPhone 17eにはiPhone 17と同じA19チップやiPhone Airで採用された電力効率に優れたC1Xモデム、N1ワイヤレスチップを搭載する可能性が考えられるとのことです。
これだけ聞くとマイナーアップデートに感じるかもしれませんが、バッテリー駆動時間がさらに伸びて動作もよりサクサクになるかもって考えたらワクワクしますね。新色登場にも期待したいところです。
ちなみに今年の春ごろ登場が予想されている無印iPadの最新モデルに関しては、iPad (A16)の筐体デザインや基本設計が引き継がれ、搭載チップはA16からA18へと変わり、無印iPadでは初のApple Intelligence対応モデルになる可能性が高いとのことです。
お手頃価格のiPhone、またはiPadの購入を検討している方は、もう少しだけ待ってみるのも良さそうですね。
