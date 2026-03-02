名古屋市千種区に登場した“二郎系パスタ”が話題です。ニンニクやオイルを無料で増量できる大胆なカスタマイズと、最大300gの圧倒的ボリュームで満腹必至。悪魔的に中毒性のある“まんぷくパスタ”の正体に迫ります。

■悪魔的中毒まんぷくパスタとは





名古屋市千種区にあるパスタ専門店「GURU（ぐる）」。店先ののぼりには、「悪魔的中毒まんぷくパスタ」の文字が掲げられています。





この店の名物は、通称“二郎系パスタ”。いったい何が“二郎系”なのでしょうか。

客：

「ニンニク2倍、辛味も2倍に。好みの味にカスタマイズできるのが、魅力的で新しい」



まずは、ジェノベーゼ・トマト・クリーム・ペペロンチーノの4種類から味を選択。さらに、ニンニク・オイル・辛味は3倍まで無料で“マシマシ”にできます。パスタでありながら、なぜ“二郎系ラーメン”のような注文スタイルにしたのでしょうか。

担当者：

「オーナーが二郎系ラーメンが好きで、店の中もそこからインスピレーションを受けています。無料増しができたら、喜んでもらえるかなと」



客：

「トマトソースって固まりやすいので、オイルを2倍にしてみたら正解でした」



そのほか、レモンや粉チーズなどのトッピングも別料金で追加可能です。

■驚きのボリューム設定





パスタの量は、小盛（120g）、普通（220g）、大盛（300g）の3種類から選べます。



客：

「大盛多いですね。めちゃくちゃあります」

別の客：

「前回も普通にして十分だったから、大盛りは無理です」

一般的なパスタ1人前がおよそ100g前後とされる中、小盛でも十分なボリュームです。



担当者：

「女性は大盛りに抵抗あると思うけど、その辺を払拭できるようなパスタを目指しています」

一番人気は「ジェノベーゼ 普通」（1430円）。冬場は「クリーム 普通」（1560円）も好評です。ボリュームもカスタマイズも自由自在の“二郎系パスタ”が、新たな満腹グルメとして注目を集めています。



2026年2月19日放送