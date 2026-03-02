カプコンは、ブラザーアクションRPG「流星のロックマン パーフェクトコレクション」の発売を記念して3月2日より「NURO 光」とのコラボレーションキャンペーンを開始した。

コラボキャンペーンは、「NURO 光」新規申し込みキャンペーン、「NURO 光」会員限定キャンペーン、公式Xフォロー＆リポストキャンペーンの3つが開催される。

「NURO 光」×「流星のロックマン パーフェクトコレクション」コラボキャンペーン

「NURO 光」新規申し込みキャンペーン

期間：3月2日（月）～3月31日（火）

内容：期間中、専用ページから「NURO 光」を新規で申し込んだ人を対象に、「最大2か月無料体験」特典や「最大90,000円キャッシュバック」特典（*1）に加え、本キャンペーン限定の「流星のロックマン」グッズ（オリジナルヘッドホン）（*2）が提供される。

□申し込み専用ページ

（*1）受け取り方法は光回線利用開始から11か月後・17か月後にメールにて案内します。

（*2）本キャンペーン限定の「流星のロックマン」グッズの配送は、2026年6月頃を予定しています。配送開始までにお申し込みをキャンセル・もしくは解約された方は対象外となります。また、グッズの内容は予告なく変更・終了する場合があります。

「NURO 光」会員限定キャンペーン

期間：3月2日（月）～4月20日（月）

内容：期間中、「NURO 光」に新規で申し込んだ人または利用中の方を対象に、抽選で“69”名に「流星のロックマン」オリジナルデザインのQUOカードPay 2,600円分をプレゼント。

応募方法：「NURO 光」アプリから応募専用フォームにアクセスして応募する。応募専用フォームはアプリのプッシュ通知で順次送付予定。

□「NURO 光」アプリ

公式Xフォロー＆リポストキャンペーン

期間：3月2日（月）～3月31日（火）

内容：期間中、「NURO 光」公式Xアカウント（@NUROhikari_Sony）およびロックマンシリーズ公式Xアカウント（@ROCKMAN_UNITY）をフォローし、キャンペーン対象ポストをリポストすると、抽選で50名に「流星のロックマン」オリジナルデザインのQUOカードPay“6,900”円分がプレゼントされる。さらに、ハッシュタグ「#心に残る流星名シーン」をつけて対象ポストにリプライすると、当選確率がアップする。

□「NURO 光」公式Xアカウント

□ロックマンシリーズ公式Xアカウント

「流星のロックマン パーフェクトコレクション」

プラットフォーム：Nintendo Switch、プレイステーション 5、プレイステーション 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Steam

発売日：3月27日（金）

希望小売価格：ダウンロード版 4,990円、パッケージ版 4,990円

※パッケージ版はNintendo Switch、PS5、PS4のみ発売

ジャンル：ブラザーアクションRPG

プレイ人数：1人 (オンライン：2人)

CEROレーティング：B（12歳以上対象）

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字

※画面は開発中のものです。

※他ハードとのクロスプレイ、クロスセーブには非対応となります。

(C)CAPCOM