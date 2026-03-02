約35年前、岐阜県各務原市で話題となった「猫面魚」。人面魚ブームの陰で注目を集めた不思議な鯉は、いまどうなっているのか。取材をすると、衝撃の事実が明らかになりました。

■約35年前に話題となった「猫面魚」





約35年前。山形県の寺の池にいた鯉が「人間の顔のように見える」と話題になり、全国から見物人が殺到。社会現象ともいえる「人面魚ブーム」が巻き起こりました。





男性：「当時9歳だったけど、記憶に残っている」別の男性：「当時見た時びっくりしました。気持ち悪いって」

強烈なインパクトを残した人面魚。実は同じ頃、岐阜県各務原市では、もう一つの“顔を持つ魚”が話題となっていたのです。猫の顔に見えるという「猫面魚」は、今もいるのか。さっそく街で聞き込みを開始しました。



女性：

「猫面魚？知らないです。初めて聞きました」

男性：

「猫の顔ってことですよね？魚が…」



反応は薄め。それでも粘り強く取材を続けると、ついに知っている人が現れました。



別の女性：

「各務原の“猫面魚”知っています。私が学生の頃、10年程前に見た。斜め上45度から見ると猫の顔に見える」



確かに存在していたという証言が得られました。向かったのは、岐阜・各務原市の蘇原自然公園。池の周辺でさらに聞き込みます。

男性：

「そこの池で猫面魚見たことあります。額に猫の顔の模様がある」



有力証言が続きます。しかし、1時間捜索するも、それらしき鯉の姿は確認できませんでした。

■猫面魚は一体どこへ





猫面魚は一体どこへ行ったのか。池を管理する市役所で話を聞くと、衝撃的な事実が明らかになります。



観光交流課の担当者：

「猫面魚は、よからぬ人が捕獲していきました」

なんと、約10年前に盗まれていたというのです。さらに、もう一つの事実も。



担当者：

「実は猫面魚は買ってきて、池に入れた。（山形の）人面魚ブームに乗っかった」



猫面魚は自然発生ではなく、人面魚のブームにあやかって、当時の市職員が市の予算で購入し、池に放したものだったのです。猫面魚は、ブームに乗った“仕掛けられた話題”だったのです。

■それでも見たい“顔を持つ鯉”





こうなれば、もう一度、何かに似た魚をこの目で見たい。再び街で聞き込みを続けると、「鯉の業者なら扱っているかも」という情報を入手。

向かったのは、愛知県小牧市にある鯉の専門業者「成田養魚園」。国内外に向けて錦鯉の飼育・販売をし、品評会でも数々の賞を受賞している名門です。



養魚園の担当者：

「人面魚のような鯉はいます」

生け簀に向かうと、とうとう、猫の顔に見える“猫面魚”を発見。さらにその後、まさかの人面魚までも発見しました。



ブームに翻弄された“猫面魚”の真相は、35年の時を経て静かに明らかになりました。



2026年2月10日放送