乃木坂46五百城茉央、ジャケット×ミニスカ姿でスタイル際立つ「お顔小さすぎる」「おしゃれで憧れ」の声

乃木坂46五百城茉央、ジャケット×ミニスカ姿でスタイル際立つ「お顔小さすぎる」「おしゃれで憧れ」の声