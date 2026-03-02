乃木坂46五百城茉央、ジャケット×ミニスカ姿でスタイル際立つ「お顔小さすぎる」「おしゃれで憧れ」の声
【モデルプレス＝2026/03/02】乃木坂46の五百城茉央が3月1日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを取り入れたシックなスタイリングを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】20歳乃木坂46「スタイルが異次元」ミニスカから美脚スラリ
五百城は「2日間本当にありがとう」と、2月28日と3月1日に幕張メッセで行われたリアルミート＆グリートを終えた感謝の思いをつづり、シャッターを背景に撮影された写真を複数枚投稿。引き締まった脚がのぞくフリルのミニスカートにオーバーサイズのジャケット、足元は黒のロングブーツで合わせた全身ショットを公開した。また、メンバーの佐藤璃果とハグする姿も披露している。
この投稿には「スタイルが異次元」「ミニスカ似合う」「お顔小さすぎる」「脚綺麗」「大人っぽい雰囲気」「おしゃれで憧れ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
