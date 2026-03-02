櫻坂46写真集「櫻撮」書店特典15種解禁 “わちゃわちゃ感”あふれる自撮りポスターも
【モデルプレス＝2026/03/02】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）VOL.01」（3月17日発売／講談社）より、書店チェーン別特典が公開された。
【写真】櫻坂46メンバーの集合密着ショット
特典は折り目なしB3ポスター5種類、ポストカード10種類の合計15種類。山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）や藤吉夏鈴が自撮りした“わちゃわちゃ感”あふれる集合写真のポスターや、多彩なメンバーの組み合わせが楽しめるポストカードなどがラインナップされている。
写真集「櫻撮」では、これまで週刊誌「FRIDAY」の連載で掲載されていたカットに加えて、大量の未公開カットを掲載予定。写真集に掲載されるカットのうち、約半数が初公開カットになる予定だ。（modelpress編集部）
【タイトル】櫻坂46写真集 櫻撮（さくさつ）VOL.01
【発売日】2026年3月17日（火）
【撮影】櫻坂46
【版元】講談社
【カバー展開】4種類
1.通常版／2.HMV限定版／3.楽天限定版／4.アマゾン限定版
※中ページは同じもの
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻坂46メンバーの集合密着ショット
◆「櫻撮」書店特典15種解禁
特典は折り目なしB3ポスター5種類、ポストカード10種類の合計15種類。山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）や藤吉夏鈴が自撮りした“わちゃわちゃ感”あふれる集合写真のポスターや、多彩なメンバーの組み合わせが楽しめるポストカードなどがラインナップされている。
◆「櫻撮（さくさつ）VOL.01」
【タイトル】櫻坂46写真集 櫻撮（さくさつ）VOL.01
【発売日】2026年3月17日（火）
【撮影】櫻坂46
【版元】講談社
【カバー展開】4種類
1.通常版／2.HMV限定版／3.楽天限定版／4.アマゾン限定版
※中ページは同じもの
【Not Sponsored 記事】