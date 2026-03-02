乃木坂46センター抜擢話題の池田瑛紗、ドラミちゃん風ミニ丈コーデにファン悶絶「可愛すぎて苦しい」「ビジュ最強」
【モデルプレス＝2026/03/02】乃木坂46の池田瑛紗が3月1日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開した。
【写真】乃木坂センター抜擢美女「可愛すぎて苦しい」ドラミちゃん風ショーパン姿
池田は「ねこ＋たぬき＝？？？ な2日間。楽しかった〜」「ありがとうございました！」とつづり、ソロショットを投稿。アニメ「ドラえもん」のキャラクター「ドラミちゃん」をイメージしたもこもことした素材の耳付きフードパーカーに同素材のショートパンツとボーダーのソックスを合わせた美しい脚が輝くスタイルを披露した。また、顔のアップ写真や笑みを浮かべる横顔ショットも載せている。
この投稿は「天使」「お人形さんみたい」「可愛すぎて苦しい」「ビジュ最強」と反響を呼んでいる。
池田は、乃木坂46が4月8日に発売する41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」で自身初のセンターに抜擢され、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂センター抜擢美女「可愛すぎて苦しい」ドラミちゃん風ショーパン姿
◆池田瑛紗、美脚チラリのショーパン姿披露
池田は「ねこ＋たぬき＝？？？ な2日間。楽しかった〜」「ありがとうございました！」とつづり、ソロショットを投稿。アニメ「ドラえもん」のキャラクター「ドラミちゃん」をイメージしたもこもことした素材の耳付きフードパーカーに同素材のショートパンツとボーダーのソックスを合わせた美しい脚が輝くスタイルを披露した。また、顔のアップ写真や笑みを浮かべる横顔ショットも載せている。
◆池田瑛紗の投稿に反響
この投稿は「天使」「お人形さんみたい」「可愛すぎて苦しい」「ビジュ最強」と反響を呼んでいる。
池田は、乃木坂46が4月8日に発売する41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」で自身初のセンターに抜擢され、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】