インスタグラム更新

野球日本代表「侍ジャパン」は、連覇が懸かるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて準備を着々と進めている。米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手も帰国。2日には自身のインスタグラムで、米国に残してきた愛犬の今を公開した。

昨年のワールドシリーズで大車輪の働きを見せ、MVPに輝いた山本。もちろん、侍ジャパンでもエースとしての活躍が期待されている。

2日に自身のインスタグラムを更新。「スプリングトレーニングを終えて、日本代表に合流します。精一杯頑張ります！」として投稿した複数の写真の中には、愛犬カルロスの姿もあった。

カルロスが甘えているのは、エンリケ・ヘルナンデス内野手（愛称キケ）。米国を留守にしている間、キケにカルロスを託したようだ。この写真にはファンも反応し、SNS上には様々なコメントが寄せられた。

「カルロスくん、パパが帰ってくるまで頑張って」

「カルロスはキケとお留守番か！？」

「これはWBCの間はキケがカルロスを預かってくれるってことぉ！？？ ンきゃわいい〜」

「カルロスめちゃくちゃ懐いてる」

「キケの元でお留守番のカルロス君 由伸投手も安心して頑張りましょう」

侍ジャパンは2日にオリックス、3日に阪神と対戦し、WBCプールC初戦となる6日の台湾戦に向かう。



（THE ANSWER編集部）