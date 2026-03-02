低身長さんでも穿きやすい！【niko and ...】自分好みにカットできる「優秀ジーンズ」

低身長さんのパンツ選びは、裾丈問題に悩まされがち。今回はそんな悩みに寄り添ってくれそうな【niko and ...（ニコアンド）】の「自分でカットできるジーンズ」をご紹介。トレンド感のあるジーンズを自分好みに調整して、理想のバランスを叶えて。

セルフカットできるから気軽に楽しめる

【niko and ...】「セルフカットカーブパンツ」\6,000（税込）

裾から20cmの位置まで布切りバサミでセルフカットできる仕様。フラットシューズ派も厚底派も、好みに合わせて調整できます。ジーンズはカーブを描くトレンドシルエット。ゆったりとした設計で、脚のラインを拾いにくいのも嬉しいポイントです。

ジーンズで作るゆるっとカジュアルコーデ

「セルフカットカーブパンツ」のインディゴを着用したカジュアルコーデ。ラフに見えがちなシルエットでも、フェミニンなカーディガンやシューズを合わせることで、女性らしい着こなしが完成。カラーはほかに、無地のブラックとピンクオーバーダイ、ストライプ柄や花柄など全7色がラインナップ。それぞれ印象が異なるので、ぜひチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M