猫が『手で水を飲んでいる』ときの理由4つ 実は本能や習性が関係している？
1.ヒゲにストレスを加えないようにするため
猫は食事や水分補給のときに頭を下げた姿勢になりますが、このときにヒゲが触れてしまうとストレスを感じやすくなります。
ヒゲには神経が通っており、被毛以上に敏感なパーツだからです。
アメリカの大学の研究でも、いわゆる「ヒゲ疲れ」が、食事をやめてしまう原因になるという報告がありました。
「できるだけ楽な姿勢で水を飲みたい」と考えた結果、猫は試行錯誤の末に、前足ですくって飲む方法を選んだのかもしれません。
使用している器に原因がありそうな場合は、浅くて縁が広いタイプのものに替え、愛猫の様子をみましょう。
2.野生の本能が残っているため
実は、猫の先祖とされるリビアヤマネコの行動がルーツになっている可能性もあります。
リビアヤマネコが住む砂漠地帯は、水が貴重な環境です。
さらに、いつでもキレイな水が飲めるとはかぎりません。
泥や砂が混じった水や雨水も水源となり、なるべく水分だけを取るために、前足ですくって飲む行動が身についたという説もあります。
安全に水を飲むための知恵が、本能として現代のイエネコにも受け継がれているのかもしれません。
現代のイエネコが飲む水は衛生的ですが、気づかないうちにホコリや小さなゴミが浮いてしまうことも。
できれば朝晩の2回を目安に交換し、いつでも新鮮でおいしい水を用意してあげましょう。
3.水の存在そのものを確認するため
猫の視力は、動くものを見る動体視力に優れている一方で、動いていないものを見る静止視力が弱いと言われています。
視力は人間に換算すると0.1～0.2ほどで、猫の見ている世界は少しもやがかかったような状態なのです。
しかも、水は無色透明なもの。
お皿に入っている飲み水は、蛇口から出てくる水のように流れているわけでもないため、猫の目にはうまく認識しにくいことも考えられています。
そのため「ここに本当に水があるの？」と、実際に感触を確かめているのかもしれません。
もし愛猫があまり水を飲まないという場合は、水が循環する自動給水器などを取り入れ、猫が普段から存在を感じやすくするのも1つでしょう。
4.水遊びを楽しんでいるため
一般的に、猫は体が濡れるのはあまり得意ではありません。
しかし「遊び」が目的であれば、水に触れるのがむしろ面白いと感じる猫もいます。
筆者の愛猫も、まさにそのタイプです。
手で水を掻き出すようにして遊び、濡れた手を舐めるということを、毎日のように繰り返しています。
好奇心から行っている場合、完全にやめさせることは難しいかもしれません。
無理にやめさせようとすると、水そのものを飲んでくれなくなる可能性もあります。
水の代わりに夢中になれるおもちゃで引きつけたり、床が水浸しにならないようにフードマットを敷いたりして、上手にお付き合いしていきましょう。
まとめ
猫が手で水を飲む行動は、生まれ持った本能や習性が関係していると考えられます。
大切なヒゲを水に触れさせないため、安全に水分をとるためなど、猫なりに工夫を重ねた結果なのかもしれません。
動いていないものが見えにくいという視力ゆえ、実際に触ることで水の存在を確かめている場合もあるでしょう。
なかには、水の揺らめきに狩り本能が刺激され、遊びを楽しむタイプの猫もいるのではないでしょうか。
ちょっとクセが強い飲み方ですが、大切なのは愛猫がストレスなく水分補給できること。
行動の裏側を理解しながら、飼い主さんは優しく見守ってあげましょう。