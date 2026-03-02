春を呼び込む。ニュアンスと素材感で魅せる、エアリーな【イエロートップス】

今季、大人のワードローブに欠かせないのが、爽やかでエアリーな「イエロー」のトップス。テーラリングが光る別注のレモンイエローシャツから、累計1万枚超えの名品シアーTシャツまで、顔周りをパッと明るく、洗練された印象に仕上げる主役アイテムを厳選しました。

【ロンハーマン】レモンイエロー・ストライプシャツでテーラリングの真髄を纏って

「ストライプシャツ」\90,200【セブリン】※2026年3月20日（金）発売

イヴ・サンローランのアトリエでテーラリングを学び、トム・フォードにも師事したデザイナー、シャルル・セブリンが手掛ける【セブリン】から、メンズウェアの品格をレディスへと昇華させた、時代を超えて愛されるシャツが登場しました。【ロンハーマン】2026年春夏シーズンカラーであるレモンイエローを効かせたストライプ柄を採用し、ネックからフロントにかけてあしらわれたはしごレースが、クリーンなシャツに繊細な表情と女性らしい抜け感をプラス。

【ガリャルダガランテ】1万枚超えの信頼。レイヤードを格上げするシアーカットソー

「NEWロングスリーブTシャツ」\9,900

累計販売数1万枚以上を突破した名品ロングTシャツは、シアー感が旬の雰囲気を醸し出し、1枚でもインナーとしても着られる汎用性に優れています。極上のコットン100％にこだわり、薄手のためインナーにするとスタイリングに奥行きが生まれます。長めの袖丈が、手元にクシュッとした絶妙なニュアンスを生み出します。写真は白いニットにイエローのニットを重ねて。

【ビームス ボーイ】彩りを添えて軽やかに羽織る定番カーディガン

「14ゲージ クルーネック カーディガン」\12,100

毎年絶大な人気を誇る【ビームス ボーイ】のカーディガンが、今年は旬のイエローを纏って登場。コーディネートの主役になる鮮やかなイエローが、重くなりがちなスタイリングを一気に春夏のムードへと引き上げます。素材には薄手で軽く、きめ細かな生地感のコットンを使用。

【アーバンリサーチ】羽織るだけで春ムード。レイヤードを楽しむ大人のシアーモヘヤ

「シアーモヘヤカーディガン」\12,100

柔らかな風合いを併せ持つモヘヤ素材のカーディガンは、襟元と前身頃のラインが、洗練されたアクセントに。透け感があるため、インナー次第で印象を簡単に変えられます。コンパクトな着丈でハイウエストのボトムスともバランスよく。

【ガリャルダガランテ】2WAYで楽しむ大人の抜け感。上品で華やかなフェザーニット

「フェザーヤーンニットプルオーバー」\20,900

冬から春先まで活躍する、ライトな素材感のルーズニットは、フェザーの質感が上品かつ華やかな印象を与えます。前後どちらでも着られる2WAYで、デコルテラインを美しく見せるボートネックと、シャープな雰囲気を纏うVネックが楽しめます。腰まわりがすっぽりと隠れる安心の着丈。

素材の表情や透け感で、イエローをより都会的に。お気に入りの1着を味方につけて、春の光に映える軽やかなスタイルを楽しんで。

※価格はすべて税込みです