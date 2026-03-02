インスタグラムを更新

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日午後、自身のインスタグラムを更新。前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）との世界戦発表会見を6日に行うと告知した。ついに実現する超ビッグマッチに、ファンからは様々な声が上がった。

井上は自身のインスタグラムに画像を投稿。「世界戦 発表記者会見 井上尚弥VS中谷潤人 2026年3月6日（金）13時30分」との文字が躍る。ついに超ビッグマッチが実現することになった。

期待感が高まっていたとはいえ、本人からの突然の発表。ファンからは歓喜の声が続出した。

「ついにですか！！」

「すでにもう緊張してきた 楽しみです」

「ついに！！ 今からドキドキだけど全力で応援します」

「最高の景色また見させてください！！！！最高の高みへいざ！」

「待ってました！」

「試合めちゃくちゃ楽しみです！期待してます！」

井上と中谷は昨年12月、サウジアラビア・リヤドでの同じ興行に登場。井上はアラン・ピカソ（メキシコ）に3-0判定勝ち。スーパーバンタム級転向初戦となった中谷も、セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）に3-0の判定勝ちを収めた。



（THE ANSWER編集部）