本誌・週刊ポスト前号（2026年2月14日発売号）で報じた参政党への潜入ルポには大きな反響が寄せられた。そうしたなか、神谷宗幣代表からの反応は、"除名処分"というものだった。参政党はどのような動きを見せたのか――。党員として5か月にわたって活動したジャーナリスト・横田増生氏が、除名をめぐる全内幕を明かす。（文中敬称略）【シリーズ・第6回】

除名される3日前の会見場で「離党されますか？」

私が参政党から受けた除名処分には、前段があった。

私が衆議院議員会館で開かれた参政党の記者会見に出席したのは、除名される3日前のこと。集まった報道陣は全部で20人程度。

私は、週刊ポストに載った参政党潜入記が出る前日までに、記者会見に申し込んでいた。潜入時に使った本名と、現在は筆名となっている《横田増生》という名前を併記した。

当然、ここにも瑕疵はない。

雑誌発売当日（2月16日）には、参政党から「参政党臨時記者会見を開催いたします。（中略）万障お繰り合わせの上、ご参加いただけますようよろしくお願いいたします」というメールを受け取った。

つまり、正式な手続きを踏んで、記者会見に参加した。

これまでYouTubeの配信では何度となく見てきた参政党の会見だが、会場に足を運ぶのは初めてのこと。潜入記を書いたことを理由に、入場を拒否されることも想定していた。また、記者会見中に、質問できない可能性もあると考えた。しかし、入場を拒否されることもなく、質問することも許された。

無事に記者会見の取材を終えると、30人の国会議員を擁する国政政党となった今、神谷がメディアなどへの攻撃的な態度を改めたのかもしれない、と思った。

しかし、そうは問屋が卸さなかった。

記者会見が終わり、私が会場を出るのを見計らったかのように、スーツ姿の40代恰好の男性が足早に近寄ってきた。

参政党の事務局の者だと名乗る男性に、私は名刺を渡した。彼の名刺をもらいたい、と言うと、「名刺を切らしている」と言う。胸元にかかっている彼の名前が書いてあると思われる身分証は、裏返っていて、見えない。党の役職を訊けば、それも答えられない、と言う。やり取りを録音しようとすると、「私は取材対象者でもありませんし、国会議員でもありません」と拒もうとする。

たとえ匿名の取材源であっても、相手の姓名と身分を確認するのはジャーナリズムの基本だ。例えば、この男が、参政党とは全く関係ない第三者である可能性だってあるのだから。

しかし、この男は、姓名も身分もはっきりとさせないまま、こう言った。

「単刀直入に言います。YouTubeチャンネルに出られている。潜入レポートみたいな記事も書かれていますか？」

この男が訊きたかったことは2点。

1点目は、私が所属した参政党の千葉県連や千葉第1支部は、私の潜入に気づいていたのか、という点。

ボランティア仲間が、私の正体にどれぐらい気づいていたかについては、まともに名前も名乗らぬ男なんかに言えるわけがない。

2点目は、潜入記を雑誌に発表した後の身の振り方についてだった。

その男はこう言い放った。

「横田さんの（ような）ことをしているのであればですね、われわれもそういう対応を取らざるを得ないですよ。あのような対応をされているわけですから。党員としてあのような状況があるのであれば、このまま党員さんは難しいです。正直どうされますか」

私がどういう意味なのか、と問えば、「離党されますか」と続ける。

さらに「どういうことなのか」と畳みかけると、「おのずから離党されるんですか」と。

私は離党する気などさらさらない、と伝えた。

毎月2500円の運営党員費を払っているし、DIYスクールも3万円を払って受講中だ。3月に開催される参政党フェスでは2万円の席も購入している。衆院選挙期間中は、ボランティアとして人一倍働いたという自負もある。

私が自ら離党することを拒んだもう一つの理由がある。

参政党が私を離党させるのなら、どんな方法で離党させるのかまでが、参政党という政党の在り方を理解する重要な手掛かりになると考えていたからだ。結果的に除名となったが、参政党が私を問答無用で除名することを体験したことで、参政党への理解が深まった。

私に離党する気はないことを知ると、男はその場から離れようとするので、もう一度、名前を確認した。

「どんなことがあっても、（名前の）公開などは控えてください」と、私に釘を刺して、立ち去った。

その背中に向けて、私はもう一度、「あなたはどんな立場なんですか。私はだれと話しているんですか」と問いかけたが、その言葉を無視して歩き去った。

フリーランスの記者が、参政党の記者会見に出席するためには、免許証などの顔写真付きの証明書の添付を求められる。さらに記者会見で質問する際には、参政党のカメラが記者を映すという手法をとっている。その一方、自らの名前も身分も明かせないというのは、あまりにも非対称的ではないのか。

私がこの男と話をして一番引っかかったのは、どうも週刊ポストの記事は読まずに、YouTubeの《元文春記者チャンネル》だけを見て、私の元に来ているのではないかという点だ。確かに、YouTubeチャンネルにゲスト出演して、記事の内容をなぞってしゃべったが、それはあくまで"映画のパンフレット"のような位置づけだ。その"パンフレット"だけを読んで、本体の雑誌記事は読んでいないらしい、という点が気にかかった。

私のバックパックには、参政党潜入記が載った雑誌があったが、それを渡す義理もない。

私はフリーランスのジャーナリストで雑誌記者ではない

この名無しの男に覚えた同種の違和感は、私の除名処分を発表した参政党のXへの投稿を読んだ時にも抱いた。

冒頭に書いた通り、参政党のXへの除名投稿は「本党に潜入した週刊誌記者に対する党員除名処分のお知らせ」と始まっていた。

しかし、私はフリーランスのジャーナリストであり、週刊誌記者ではない。私は生涯で、一度たりとも雑誌記者として働いたことはない。週刊ポストの記事にも、《ジャーナリスト》という肩書に加え、短いプロフィールも載っている。

単なる揚げ足取りではない。果たして、神谷宗幣は、週刊ポストの記事を読んでいるのか、という疑問を抱かせた。

さらに、ここで際立つのは、参政党の反応がこれまでの潜入取材とは異なる点である。

前述したユニクロに潜入した際は、雑誌の発売当日、ユニクロの営業支援部が全店舗の店長宛に雑誌記事を添付した次のようなメールを送っている。

「本日発売の週刊文春に、『ユニクロ潜入1年』という記事が掲載されました。（中略）お客様からの、店舗・カスタマーセンター・代表番号への問い合わせに対しては、『本件に関しては、お答えすることができません』と丁重にお断りください」

さらに、2022年の参院選で日本維新の会に潜入した際は、雑誌が発売される前に、維新の会が情報をつかみ、私の写真付きの人相書きが出回っていた、と同業者が教えてくれた。

しかし、今回、参政党が事前に、雑誌の早刷りを手に入れたり、こちらの動きをつかもうとした形跡はうかがえない。

潜入を無事終えた後で、私はどうして記者会見に出ようと考えたのか。

この衆議院選挙にボランティアとして参加して、どうしても解けない謎があったからだ。

