前線を伴った低気圧が、今日2日は次第に九州に近づき、3日(水)から4日(木)にかけて日本の南岸を東へ進む見込みです。今日2日は西日本で広く雨が降り、明日3日は雨の範囲が東へ移るでしょう。明日3日から4日(木)にかけては、関東甲信の山沿いを中心に大雪のおそれがあり、市街地でも積雪に注意が必要です。

今日2日は西日本で広く雨

今日2日は、東シナ海に2つの低気圧があって、南側の低気圧からは前線がのびています。そのため、午前中は九州や南西諸島から雨が降り始め、午後は四国や中国地方にも雨のエリアが広がっています。所々に活発な雨雲が見られ、石垣市登野城(沖縄)では10時02分までの1時間に42.5ミリの激しい雨が降りました。





今日2日夜は、雨の範囲が近畿まで広がり、東海や関東甲信でも一部、雨の降る所があるでしょう。九州南部では、雷を伴い激しく降る所がある見込みです。

明日3日は雨の範囲が東へ広がる 関東甲信は雪の所も

明日3日は低気圧が本州の南岸を東へ進むため、西日本の広い範囲で雨が降るものの、九州では雨は明け方までで止むところが多いでしょう。中国・四国地方については、四国の太平洋側で、午前中、激しい雨や雷雨になる所があり、その後、日中は次第に雨が止む見込みです。近畿は夜まで雨の降る所が多いでしょう。



東日本も広い範囲で雨となりますが、低気圧が冷たい空気を引き込むため、関東甲信の山沿いや山地を中心に雪となる所があり、標高の高い所では大雪となるおそれがあります。気温の下がり具合によっては、東京23区など市街地でも積雪となる可能性があり、交通への影響に注意が必要です。



東北は、午後から次第に雪や雨が降り始めるでしょう。北海道は、所々で雪となる見込みです。



【今日2日18時から明日3日18時までに予想される24時間降雪量(多い所)】

関東北部の山地 20センチ

関東北部の平地 2センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて 7センチ

関東地方南部の平地 1センチ

甲信地方 20センチ

4日(水)は北日本や東〜西日本の日本海側で雪や雨

4日(水)は、低気圧が発達しながら日本の東の海上を北東へ進む見込みです。西日本の太平洋側は次第に天気が回復して晴れ間が出るでしょう。日本海側は雲が広がりやすく雨の降る所がある見込みです。



東日本の太平洋側は、朝まで雨や雪の降る所が多いため、路面状況に注意が必要ですが、日中は次第に晴れるでしょう。山沿いや日本海側は雪や雨の続く所が多い見込みです。



北日本は、断続的に雪が降り、東北北部の太平洋側は、発達する低気圧の影響で大雪となる所があるでしょう。雪を伴って風も強まるため、吹雪や高波にも注意・警戒が必要です。



【明日3日18時から4日18時までに予想される24時間降雪量(多い所)】

関東北部の山地 30センチ

関東北部の平地 10センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて 7センチ

関東南部の平地 1センチ

甲信地方 15センチ

東北太平洋側 山沿い 40センチ

東北太平洋側 平地 30センチ