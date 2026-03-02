プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が２日、自身のＳＮＳで「世界戦 発表記者会見 井上尚弥ＶＳ中谷潤人 ２０２６年３月６日（金）１３時３０分」と告知した。所属ジムの大橋秀行会長（６０）も同様の告知を自身のインスタグラムに投稿し「試合発表 記者会見！」と報告。ＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」も公式Ｘで会見を告知した。

日本ボクシング史上最高のビッグマッチが、ついに正式発表される。両者は５月２日に東京ドームで開催されることが決定的となっている。

昨年３月３１日に行われた２０２４年優秀選手表彰式の壇上で、井上が「中谷君、１年後の東京ドームで、日本ボクシングを盛り上げよう」と宣戦布告。中谷も「やりましょう」と呼応した。昨年１２月２７日には、サウジアラビア・リヤドでの興行で初競演。井上はＷＢＣスーパーバンタム級１位アラン・ピカソ、中谷はＷＢＣ同級１０位セバスチャン・エルナンデス（ともにメキシコ）に判定勝利を挙げた。今年２月１７日に開催された２０２５年優秀選手表彰式では、井上が「今年５月、東京ドームで中谷潤人と本気でぶつかります。みなさん、お互いの勇姿を必ず見届けてください」と明言。中谷は「ベストな選手なので、ベストな状態にして闘わないといけない」と意気込んでいた。

戦績は井上が３２戦全勝（２７ＫＯ）、中谷が３２戦全勝（２４ＫＯ）。