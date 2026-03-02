◆ＷＢＣ強化試合 オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２日、オリックスとの強化試合（京セラドーム大阪）に「２番・ＤＨ」で先発出場する。メジャー組は規定上、２月中の壮行試合には出場できず、この日から出場解禁。大谷の一挙手一投足に注目が集まる。

大谷はドジャースでは１番打者として定着している。移籍１年目の２４年は２番で開幕したが、ベッツが６月に右手を骨折して離脱したことで１番に繰り上がり、８月のベッツ復帰以降も１番を打ち続けた。ロバーツ監督は「１番・大谷」のメリットを「翔平を１試合で５打席に立たせることができる」と語っており、２５年も継続。今季は１番・大谷、２番・タッカー、３番・ベッツの新上位打線を想定している。

大谷の打順別の成績を見ると、２４年が１番で９０試合に出場し、打率３割７厘、３５本塁打、８４打点、４４盗塁。２番では６９試合で打率３割１分４厘、１９本塁打、４６打点、１５盗塁だった。２５年は１番で１４８試合に出場し、打率２割８分４厘、５１本塁打、９３打点、２０盗塁。２番では１０試合で打率２割４分４厘、４本塁打、９打点、０盗塁。昨年７月に大谷は「打順は本当に気にしないタイプ」と話したことがあるが、数字だけで見るとドジャースでは１番で好成績を残してきた。

日本代表における大谷の打順を巡っては、３日の阪神戦では１番を試す見込み。この日は１番・近藤、２番・大谷の並びだが、ＷＢＣ連覇に向けた最適解をギリギリまで模索していく。