『進撃の巨人』エレンやリヴァイが洗練ファッション ポップアップが京都追加開催決定で新たな描き下ろし
「TVアニメ『進撃の巨人』 POP UP SHOP by WIT STUDIO」が、4月28日〜6月30日に京都IP書店(TSUTAYA)にて追加開催されることが発表された。あわせて、新たな描き下ろしイラスト≪RUNWAY≫が公開された。
【画像】リヴァイがメガネ男子に！描き下ろし『進撃の巨人』キャラ集合絵
本ポップアップショップは、昨年から全国、世界各地で開催中。日本では、東京、名古屋で開催されたほか、きょう6日〜23日に大阪・TSUTAYA EBISUBASHI B1 IP書店にて開催される。
新たな描き下ろしイラスト≪RUNWAY≫は、ファッショナブルな衣装を身にまとった姿を表現。視線を惹きつける凛とした表情と洗練された佇まいに注目だ。
さらに、会場には、テレビアニメ『進撃の巨人』Season 1〜3キャラクターデザイン／総作画監督の浅野恭司氏によるドローイング画が展示予定。作品の世界観を存分に楽しむことができるイベントとなる。
■購入特典
・Actionハート型缶バッジ（全6種）
テレビアニメ『進撃の巨人』対象商品を税込4400円購入ごとにランダムで1つプレゼント。
・オリジナルショッパー（全1種）
テレビアニメ『進撃の巨人』対象商品を税込8800円購入ごとにプレゼント。
■京都会場 追加商品
・進撃の巨人 -RUNWAY- アクリルスタンド
全8種 単品
価格:各 税込 2300円
・進撃の巨人 -RUNWAY- ランダム缶バッジ
全8種 単品／全種 BOX
価格：税込550円／全種BOX 税込4400円
・進撃の巨人 -RUNWAY- クリアファイル
全8種 単品
価格:各 税込440円
・進撃の巨人 -RUNWAY- 2連アクリルキーホルダー
全8種 単品
価格:各 税込990円
・進撃の巨人 -RUNWAY- ランダムスナップ風カード
全8種 単品／全種BOX
価格：税込450円／全種BOX 税込3600円
・進撃の巨人 -RUNWAY- スポーツタオル
全8種
価格:各 税込3900円
・進撃の巨人 -RUNWAY- オーロラポスター
全1種
価格：税込4400円
