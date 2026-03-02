『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』観る前と観た後で印象が変わる主題歌PV
シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が2月27日に全国460館で封切られ、公開から3日間（2月27日〜3月1日）で観客動員62万人、興行収入約7.79億円を記録。前作『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』（最終興収46.1億円）を上回る大ヒットスタートを切った。この好スタートを記念し、主題歌を担当するsumikaの楽曲「Honto」に乗せたスペシャルPV〜sumika主題歌Ver.〜が解禁された。
映像は、ドラえもんの提案で海底キャンプに出かけたのび太たちが、人工知能を搭載したひみつ道具「水中バギー」とともに海底世界を冒険する姿を描く。広大な海を縦横無尽に駆け巡るシーンや、「テントアパート」での和やかなひととき、絶体絶命のピンチに仲間と力を合わせる場面など、見どころが凝縮されている。
中でも物語の鍵を握る海底の兵士・エル役を千葉翔也、水中バギー役を広橋涼が担当。エルの「心に従い正しい選択を」というせりふと、「正解なんていいから 本当をしよう」という主題歌の歌詞が重なり合い、観る者の胸を打つ。
本作は1983年公開の『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』を新たに生まれ変わらせた一作。監督はTVシリーズや『映画ドラえもん のび太の新魔界大冒険 〜7人の魔法使い〜』などを手がけてきた矢嶋哲生。脚本は、長年TVシリーズに携わってきた村山功が担当し、映画シリーズへの初参加を果たした。
主題歌「Honto」は、sumikaの片岡健太（Vo.／Gt.）が本作のために書き下ろした楽曲。軽やかで温かなサウンドと“ドラえもん愛”あふれる歌詞が、物語を鮮やかに彩る。
映画を観る前と観た後で印象が変わるという今回のスペシャルPV。海底世界を舞台にした友情と成長の物語を、さらに盛り上げてくれる。
■初日3日間成績（2月27日〜3月1日）
観客動員数：62万j1103人
興行収入：7億7968万1350円
全国460館（通常387館＋MX4D11館＋4DX62館）
