『ばけばけ』トキの身にいったい何が!? 第107回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第107回（3日）の場面カットが公開されている。
前回は、トキ（高石あかり）はリテラシーアシスタントとしてヘブン（トミー・バストウ）を支えるために、英語の勉強を続ける。ある日、ラン（蓮佛美沙子）にお茶会に招待されるトキ。外国人の妻であり英語も上手なランに、トキは英語の勉強のコツを教えてもらう。家でも丈（杉田雷麟）や正木（日高由起刀）に英語の勉強に付き合ってもらう、トキ。そんな中、ヘブンにイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から手紙が届く。
今回は、イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から、フィリピンに行って滞在記を書いてみないかと誘われた、ヘブン（トミー・バストウ）。トキ（高石あかり）への英語のトレーニングにも力が入る。しかし、トキもがんばってはいるが、なかなか英語は上達しない。そんなある日、ヘブンとトキは涙を流す永見（大西信満）の姿を目撃する。さらに、ヘブンが出勤中の松野家でトキが突然倒れてしまう。トキの身にいったい何が！？
