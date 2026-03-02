櫻坂46写真集『櫻撮』書店特典15種一挙解禁 藤吉夏鈴が自撮りした”わちゃわちゃ感”あふれるポスターも
アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻撮（さくさつ） VOL.01』（3月17日発売／講談社）の書店チェーン別特典が公開された。
【写真】もう一種の特典！32人全員コラージュポスター
特典は折り目なしB3ポスター5種類、ポストカード10種類の合計15種類。山崎天（崎＝たつさき）や藤吉夏鈴が自撮りした”わちゃわちゃ感”あふれる集合写真のポスターや、多彩なメンバーの組み合わせが楽しめるポストカードなどがラインナップされている。
本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮影したオフショット写真集。2024年4月から写真週刊誌FRIDAYで連載されている『櫻撮』をまとめたもので、メンバー全員がカメラマンとなり、互いの赤裸々な素顔を撮影する名物企画。ステージ上ではかっこいいパフォーマンスを見せる櫻坂46メンバーの、“わちゃわちゃ感”あふれる舞台裏の素顔が満載の1冊に。写真集化において、連載では未掲載だったカットを大量に収録。写真集に掲載されるカットのうち、約半数が初公開カットとなる予定だ。
カバーは、通常版、HMV限定版、楽天限定版、アマゾン限定版の4種類。写真集公式Xでも最新情報が随時公開予定。
