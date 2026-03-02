コスメブランド「KATE」と「仮面ライダー」コラボ、“女性版仮面ライダー1号”オリジナル映像公開
グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」が2日、「仮面ライダー」とニュースメディア「WWDJAPAN」との初の共創プロジェクトを実現。KATEオリジナルSHORT MOVIE「HENSHIN THE FIRST」を「Kao Beauty Brands【official】」公式YouTubeチャンネルにて公開した。
【動画】藤岡弘、の次女・天翔天音が演じる「三日月ナユタ/仮面ライダーアインズ」の物語
ビューティ×ヒーロー×ファッションという異なるジャンルの3者がタッグを組むことで、これまでにない新しいカルチャーの創出を目指すプロジェクトとなる。
オリジナル動画は、新たに誕生した女性版仮面ライダー1号“仮面ライダーアインズ”を独自の視点で描いたオリジナルストーリーを通して、KATEが掲げる「NO MORE RULES.」の思想を映像化した作品となっている。
なお、仮面ライダーがメイクアップブランドとコラボレーションした特別映像を発表するのは初の試み。I Don’t Like Mondays. による書き下ろしの楽曲が作品の世界観を力強く彩る。
今回のコラボレーションテーマは「強く、美しく、HENSHIN」。リップモンスターが「欲の解放」によって自信や勇気を引き出し、外見だけでなく内面までも劇的に美しく変身させる存在でありたい、というKATEの思いと、「仮面ライダー」が変身を通して困難に立ち向かい、自分を更新し続けてきたように、メイクもまた、自分の殻を破り、新たな一歩を踏み出すためのスイッチになる。そんなKATEの思想と仮面ライダーの世界観が一体となった、新しい表現に挑んでいる。
さらに本プロジェクトでは、もう一つの取り組みとして、「WWDJAPAN」とともに、「HENSHIN THE FIRST Fashion Side Story with WWDJAPAN」を制作。KATEオリジナルSHORT MOVIEが 「強く、美しく、HENSHIN」をテーマに感情を揺さぶる物語であるのに対し、こちらはファッションの力によるビジュアルのかっこよさを追求した、よりスタイリッシュな映像作品となっている。
2つの映像は異なるアプローチをとりながらも、自分を変えたいと願う人々の背中をそっと押し、一歩踏み出す勇気を届けるという共通の思いが込められている。
主人公は、藤岡弘、の次女・天翔天音が演じる「三日月ナユタ/仮面ライダーアインズ」。戦いのその先にいるアインズが、リップモンスターを通して自信や勇気を引き出しながら、外見も内面も劇的に変身していく姿を描く。
監督を務めるのは、『ブルーピリオド』をはじめ数々の話題作を手がけてきた萩原健太郎氏。映像美、物語性ともに高い完成度を誇る、本格的な映像作品に仕上がった。
【動画】藤岡弘、の次女・天翔天音が演じる「三日月ナユタ/仮面ライダーアインズ」の物語
ビューティ×ヒーロー×ファッションという異なるジャンルの3者がタッグを組むことで、これまでにない新しいカルチャーの創出を目指すプロジェクトとなる。
なお、仮面ライダーがメイクアップブランドとコラボレーションした特別映像を発表するのは初の試み。I Don’t Like Mondays. による書き下ろしの楽曲が作品の世界観を力強く彩る。
今回のコラボレーションテーマは「強く、美しく、HENSHIN」。リップモンスターが「欲の解放」によって自信や勇気を引き出し、外見だけでなく内面までも劇的に美しく変身させる存在でありたい、というKATEの思いと、「仮面ライダー」が変身を通して困難に立ち向かい、自分を更新し続けてきたように、メイクもまた、自分の殻を破り、新たな一歩を踏み出すためのスイッチになる。そんなKATEの思想と仮面ライダーの世界観が一体となった、新しい表現に挑んでいる。
さらに本プロジェクトでは、もう一つの取り組みとして、「WWDJAPAN」とともに、「HENSHIN THE FIRST Fashion Side Story with WWDJAPAN」を制作。KATEオリジナルSHORT MOVIEが 「強く、美しく、HENSHIN」をテーマに感情を揺さぶる物語であるのに対し、こちらはファッションの力によるビジュアルのかっこよさを追求した、よりスタイリッシュな映像作品となっている。
2つの映像は異なるアプローチをとりながらも、自分を変えたいと願う人々の背中をそっと押し、一歩踏み出す勇気を届けるという共通の思いが込められている。
主人公は、藤岡弘、の次女・天翔天音が演じる「三日月ナユタ/仮面ライダーアインズ」。戦いのその先にいるアインズが、リップモンスターを通して自信や勇気を引き出しながら、外見も内面も劇的に変身していく姿を描く。
監督を務めるのは、『ブルーピリオド』をはじめ数々の話題作を手がけてきた萩原健太郎氏。映像美、物語性ともに高い完成度を誇る、本格的な映像作品に仕上がった。