かつて子ども番組『ウゴウゴルーガ』で「ルーガちゃん」として一世を風靡した小出由華が、6歳当時のあまりに過酷な労働実態と、教育環境を制限されていた驚きの舞台裏を語った。

【映像】41歳になった現在の姿＆令和では絶対アウトな当時の生活

3月1日放送の『ななにー地下ABEMA』に出演した小出は、当時のスケジュールについて「深夜2時に迎えが来て、生放送が終わったらランドセルを背負ったまま学校へ行っていた」と回想。学校に着く頃には心身ともに限界で、授業中に眠り込んでしまうこともあったという。先生からは「寝てていいよ」と特別に許可されていたものの、周囲の同級生たちの視線が気になり、結局休むこともできないという子役ゆえの葛藤を明かした。

さらに驚きを与えたのが、当時の仕事現場での厳しいルールだ。事務所から「仕事にプライベートを持ち込むな」という徹底した指導を受けていた小出は、現場への教科書の持ち込みや、待ち時間に宿題をすることさえも禁止されていた。多忙で学校にもろくに通えず、現場での学習も許されない状況だったため、ある日の宿題では「世界で初めて飛行機を開発した兄弟は？」という問いに対し、知識が全くなく「一番有名な兄弟はマリオブラザーズだ！」と真面目に回答していたそうだ。