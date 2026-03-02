Cocomiが3月2日、自身のInstagramを更新。自身で編集した推しコスメメイク動画を公開している。

Cocomiは「めっっっっっちゃ編集頑張りました。Coco推しばかりを紹介してます。是非みてください♡」とメイク動画を投稿。

「GRWM Daily Makeup」のタイトルと共にすっぴん姿で登場。DIORのジャパンアンバサダーを務めるCocomiだが、「今日はDIORフォーエヴァースキングロウリキッドファンデーションを使っていきます（Cocomi推し）」と説明。まずはドアップで「すっぴんだと、赤みが気になります」と鼻の下を伸ばし、赤い部分を指さして微笑み、目の下のクマ、顔の影をアピール。髪を結びメイクスタート。

ベースメイクが完成したところで、「あまり血色が無かったので先にリップ」、「鼻とアゴチークはマスト派です」とチークを塗り、鼻筋や目の周りに立体感のあるメイクを次々と施す。下まぶたにはアイラインを引いたり、「首にもちゃんと塗りましょう！」と首筋もしっかりメイク。すっぴんの可愛らしい姿から、キリッとしたメイク姿に変化する様子を見ることができる。

（文=本 手）