Cocomi、可愛らしいすっぴん堂々披露 「編集頑張りました」自ら編集したメイク動画を公開
Cocomiが3月2日、自身のInstagramを更新。自身で編集した推しコスメメイク動画を公開している。
Cocomiは「めっっっっっちゃ編集頑張りました。Coco推しばかりを紹介してます。是非みてください♡」とメイク動画を投稿。
「GRWM Daily Makeup」のタイトルと共にすっぴん姿で登場。DIORのジャパンアンバサダーを務めるCocomiだが、「今日はDIORフォーエヴァースキングロウリキッドファンデーションを使っていきます（Cocomi推し）」と説明。まずはドアップで「すっぴんだと、赤みが気になります」と鼻の下を伸ばし、赤い部分を指さして微笑み、目の下のクマ、顔の影をアピール。髪を結びメイクスタート。
ベースメイクが完成したところで、「あまり血色が無かったので先にリップ」、「鼻とアゴチークはマスト派です」とチークを塗り、鼻筋や目の周りに立体感のあるメイクを次々と施す。下まぶたにはアイラインを引いたり、「首にもちゃんと塗りましょう！」と首筋もしっかりメイク。すっぴんの可愛らしい姿から、キリッとしたメイク姿に変化する様子を見ることができる。
（文=本 手）