愛知・名古屋市で長く親しまれているシンボル的ビル・大名古屋ビルヂングは今月９日、２０１６年の新装グランドオープンから１０周年を迎える。記念イベントとして、オランダ生まれの絵本の主人公「ミッフィー」とコラボレーションした「ｍｉｆｆｙ’ｓ ｊｏｙｆｕｌ ｇａｒｄｅｎ ｉｎ ＤＡＩ ＮＡＧＯＹＡ ＢＵＩＬＤＩＮＧ」が４日から５月１１日まで開催される（前１１時〜後１１時）。

世界中で愛されるミッフィーとの特別コラボで、毎年、人気の装飾スポットになっている５Ｆスカイガーデンでは、高さ１.５メートルの大きなミッフィー像や、耳のシルエットをかたどったアーチなどのミッフィーの世界観がつまったデザインに。イルミネーションは午後５時から点灯される（荒天時は閉鎖）。

また、館内ではミッフィー像を巡るスタンプラリーや、ミッフィーの顔や耳を探す仕掛けも。

Ｂ１Ｆアトリウムでは期間限定でミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」（４日〜５月１７日、前１１時〜後８時予定）が出店。フラワーギフトやミッフィーと季節の花をデザインした商品を多数そろえ、初日は店内で商品購入者限定の先着２００人に生花のチューリップが一輪プレゼントされる。ほかにもポップアップストアや１０周年限定グルメ・アイテムの販売、ビル公式インスタグラムのキャンペーンが展開される。