巨人の中山礼都外野手（２３）と湯浅大内野手（２６）の侍ジャパンサポートメンバーとしての派遣期間が大阪遠征まで延長になった。

ＷＢＣに向けた侍ジャパンの強化試合では、フル出場する選手はほぼいない上に、メジャー組は規定により３月２日のオリックス戦からしか出場できない。そのため、試合を行う上での人員確保のため、各球団から本選メンバー以外の選手を「サポートメンバー」として派遣され、侍ジャパンのユニホームを着て試合、練習に参加している。

中山と湯浅は２月１４日からの宮崎での侍ジャパン事前合宿から参加し、当初は２月２２、２３日の宮崎でのソフトバンク戦と２月２７、２８日の名古屋での中日戦までの派遣予定だったが、侍ジャパン側から巨人に要請があり大阪まで延長された。

侍ジャパンは京セラドーム大阪で行われる「２０２６ ワールドベースボールクラシック 東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合」で２日にオリックス、３日に阪神と本番前最後の実戦に臨む。大阪まで同行する中山と湯浅は、大谷翔平や菅野智之、岡本和真ら侍ジャパン全員集合の決起集会にも参加し、集合写真にも一緒に映っていた。

貴重な経験を積む両選手は、この日も侍ジャパンメンバーと一緒に京セラドーム入りした。