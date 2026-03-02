佐藤璃果（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/02】乃木坂46の佐藤璃果が3月1日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを取り入れた私服コーディネートを披露し、反響を呼んでいる。

【写真】卒業発表の乃木坂メンバー「お顔小さすぎる」美脚スラリのミニスカ私服

◆佐藤璃果、ミニスカ私服コーデ披露


佐藤は「今日の私服〜」とつづり、同日、千葉・幕張メッセで行われた41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のイベントで着用した私服姿を複数枚投稿。ポニーテールに襟付きの灰色トップス、色白な脚が際立つ黒のふんわりとしたミニスカート、足元は黒のブーツを合わせ、モノトーンでガーリーな装いを披露している。

◆佐藤璃果の投稿に反響


この投稿には「スタイル抜群」「ミニスカ似合いすぎ」「印象変わる」「頭身バランスがすごい」「可愛すぎる」「お顔小さすぎる」「大人っぽい」「私服センス良い」などの反響が寄せられている。

佐藤は2月16日、自身のブログで41枚目シングルをもってグループを卒業することを発表している。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】