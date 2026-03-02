キスマイ玉森裕太、オフ感溢れるカフェ動画でファンの心鷲掴み「デートしてる気分」「控えめに言って最高」
【モデルプレス＝2026/03/02】Kis-My-Ft2の玉森裕太が3月1日、自身のInstagramを更新。街中のカフェでくつろぐ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】キスマイ玉森「デートしてる気分」反響相次いだ街中カフェの様子
玉森は「3月になりましたね みょんみょんとのんびりしてました ＠myoensuguru」とつづり、“みょんみょん”こと友人のクリエイティブディレクターでCMプランナーの明円卓（みょうえん すぐる）が撮影したカフェでのひとときをリール動画で投稿。動画では自然光の差し込む屋外のテーブル席で、ドリンクを飲んでいる黒いジャケット姿の玉森が明円からの「おいしい？」の問いかけに頷いて「飲む？」とグラスを差し出す姿が公開されている。
この投稿には「オフ感たまらない」「自然体で素敵」「デートしてる気分」「彼氏感すごい」「控えめに言って最高」「カフェ姿似合う」「距離感近くてうれしい」「癒やされる」「最高すぎる」「かっこいい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
