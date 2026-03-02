橋本愛、移動車でのルーティーン「マネージャーさんには申し訳ない」佐藤二朗が驚きの声上げる【夫婦別姓刑事】
【モデルプレス＝2026/03/02】4月13日スタートのフジテレビ系『夫婦別姓刑事』（毎週火曜21時〜）でW主演を務める俳優の佐藤二朗と女優の橋本愛が、3月2日に都内で行われた同局4月期ドラマのキャストが登壇するスペシャルイベント『FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING』に出席。橋本が車の中でやっているルーティーンを明かした。
【写真】フジ4月期キャスト豪華集結
イベントでは質問に対して丸かバツかで答える企画が行われた。「撮影現場に入ると必ずやるルーティンがあるか？」という質問に対して丸の札を上げた橋本は「撮影現場に向かう車の中で、本当に運転してくださっているマネージャーさんには申し訳ないんですけど、めちゃめちゃ大声でオペラを歌っています」と告白し、会場を驚かせた。佐藤も「えぇ！？オペラ！？」と驚きの声を上げ、これに橋本は「喉を最大限まで開けてオペラを歌っています」と付け加えていた。
コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。東京・中野区にある沼袋警察署の刑事課に所属する名バディ刑事・四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）が“夫婦”であるという誰にも言えない秘密を抱えながら、抜群のコンビネーションで事件を解決していく。
本イベントにはフジテレビ4月期ドラマの6作品の出演者が集結。火9ドラマ『夫婦別姓刑事』（4月14日スタート／毎週火曜21時〜）のほか、月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（4月13日スタート／毎週月曜21時〜）から北村匠海、月10ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時〜）から黒木華・野呂佳代、水10ドラマ『LOVED ONE』（4月8日スタート／毎週水曜22時〜）からディーン・フジオカ、木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜22時〜）から木南晴夏・高杉真宙、土ドラ『時光代理人』（東海テレビ・フジテレビ系／4月11日スタート／毎週土曜23時40分〜）から本郷奏多が出席し、豪華俳優陣9人が集結した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】フジ4月期キャスト豪華集結
◆橋本愛のルーティーンに佐藤二朗驚き
イベントでは質問に対して丸かバツかで答える企画が行われた。「撮影現場に入ると必ずやるルーティンがあるか？」という質問に対して丸の札を上げた橋本は「撮影現場に向かう車の中で、本当に運転してくださっているマネージャーさんには申し訳ないんですけど、めちゃめちゃ大声でオペラを歌っています」と告白し、会場を驚かせた。佐藤も「えぇ！？オペラ！？」と驚きの声を上げ、これに橋本は「喉を最大限まで開けてオペラを歌っています」と付け加えていた。
◆佐藤二朗＆橋本愛W主演「夫婦別姓刑事」
コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。東京・中野区にある沼袋警察署の刑事課に所属する名バディ刑事・四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）が“夫婦”であるという誰にも言えない秘密を抱えながら、抜群のコンビネーションで事件を解決していく。
◆「FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING」
本イベントにはフジテレビ4月期ドラマの6作品の出演者が集結。火9ドラマ『夫婦別姓刑事』（4月14日スタート／毎週火曜21時〜）のほか、月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（4月13日スタート／毎週月曜21時〜）から北村匠海、月10ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時〜）から黒木華・野呂佳代、水10ドラマ『LOVED ONE』（4月8日スタート／毎週水曜22時〜）からディーン・フジオカ、木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜22時〜）から木南晴夏・高杉真宙、土ドラ『時光代理人』（東海テレビ・フジテレビ系／4月11日スタート／毎週土曜23時40分〜）から本郷奏多が出席し、豪華俳優陣9人が集結した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】