3月2日、オリックスとの強化試合から、ついにメジャー組の出場が解禁になる。最も注目を集めるのは大谷翔平で間違いないだろう。大谷フィーバーは"球場外"でも衰えることを知らず。2月24日にチャーター機で帰国してから新幹線移動や飲食店の決起会で姿を見せるたびに大きな歓声が上がるほどだ。気になるのが、大谷のコンディション。これについてスポーツ紙記者はこう指摘する。

【写真】軽々と長女の乗ったベビーカーを持ち上げるパパ・大谷 イギリス王室も愛用する「ベビーグッズ」の全容 帰国時のプライベートジェットは”ベッド付き”

「調整は順調のようです。調子が上がらなければWBC開幕直前までドジャースで調整するプランもあったようですが、予定通りのスケジュールで進んでいる。帰国後、チームにすぐ合流せず一度、東京に滞在したのは帯同しているファミリーの存在が大きいと言われていますが、プレイベートの時間を取れているのも調整が順調な証でしょう」

帰国の際、空港に降り立った大谷は、長女が乗るベビーカーを送迎車に乗せるなど、パパとしての姿を見せていた。大谷夫妻が愛用しているのは、オランダのベビーブランド『nuna』のベビーカー。昨季も現地ファンが投稿し拡散された動画には、大谷が同ブランドのベビーカーを押して球場入りする様子が写っていた。MLB関係者が語る。

「『nuna』はドジャースとパートナーシップ契約を結んでいるんです。昨年8月にはドジャース夫人会が同ブランドのイベントに参加したことをInstagramで報告していました。価格は10万円前後の商品が中心ですが、チームが契約する製品を選んで使うことは、夫婦にとって自然な流れだったのでしょう。また、海外製品だけに、高身長の大谷選手や真美子さんにとって使い勝手も良かったのではないか」

現場にかけつけたファンによると、「ベビーカーにぬいぐるみがついていました」とのこと。写真を見ると、太陽と雲をモチーフにしたぬいぐるみが手すりについていた。ファッション誌編集が語る。

「これは『Jellycat』というイギリス・ロンドン発のぬいぐるみブランドです。イギリス王室のシャーロット王女が愛用したことで知名度が広がり、バッキンガム宮殿のショップにも並んでいることから"ロイヤルファミリーお墨付きブランド"としてヨーロッパを中心に人気です。

ぬいぐるみはウサギやクマ、ライオンなど動物をモチーフにしていて、子供が生まれたご家庭に贈られるプレゼントとしても有名。ひょっとしたら大谷さんもプレゼントされたものかもしれません。価格は5000円〜1万円ほど。優しい肌触りなため子供が握りしめて離さないことがウリです」

また、このぬいぐるみにはこんな機能もあるという。

「実はぬいぐるみの一部を引っ張ると、オルゴール調の可愛い音色の子守唄が流れる仕組みになっています。大谷さんの長女は生後約10か月で、夜泣きなども多い時期でしょう。大谷夫妻にとっても役立つアイテムなのかもしれませんね」

愛する真美子さんと長女、そしてデコピンが見守るWBC。大谷の活躍に期待が高まる。